ППО звітує про знешкодження 180 цілей під час атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 18-19 травня російські окупанти здійснювали напад на Україну 209 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". ППО змогла знищити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські БпЛА збивали на півночі, півдні та на сході країни.
- Підтверджено влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — звіт роботи ППО
Ворог розпочав новий повітряний напад о 18:00 18 травня.
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецької області, Гвардійське — ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
