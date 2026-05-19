ППО звітує про знешкодження 180 цілей під час атаки РФ
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 18-19 травня російські окупанти здійснювали напад на Україну 209 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". ППО змогла знищити більшість ворожих цілей.

  • Російські БпЛА збивали на півночі, півдні та на сході країни.
  • Підтверджено влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — звіт роботи ППО

Ворог розпочав новий повітряний напад о 18:00 18 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецької області, Гвардійське — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 180 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

