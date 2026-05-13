Українські воїни "знищили" війська Швеції під час навчань НАТО — відео

У межах навчань НАТО українські бійці вкотре продемонстрували світу, що вони набагато краще обізнані у механізмах ведення сучасної війни, ніж деякі війська Альянсу, до прикладу шведські.
Головні тези:
- Українські воїни уже вказали на головні недоліки шведських військ.
- Головнокомандувач Збройних сил Швеції вважає, що НАТО не обійтися без досвіду ЗСУ.
Українські воїни знову перевершили війська НАТО
Як вдалося дізнатися журналістам, нові навчання Альянсу відбувалися в межах підготовки до захисту шведського острова Готланд.
Що важливо розуміти, йдеться про стратегічно важливу територію у Балтійському морі.
Запланований сценарій передбачав, що одна з нових країн-членів НАТО опинилася під загрозою з боку противника, який стягував війська до східного кордону блоку.
З коментарем з цього приводу виступив український оператор БПЛА з позивним “Карат”.
На його переконання, шведські військові дійсно мають потенціал, попри це для них вкрай важливо максимально вдосконалити свої дрони й тактику.
Своєю думкою з цього приводу також поділився головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон.
За його словами, найліпший спосіб підготуватися до сучасної війни — переймати бойовий досвід України.
