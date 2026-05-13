Українські воїни "знищили" війська Швеції під час навчань НАТО — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Українські воїни "знищили" війська Швеції під час навчань НАТО — відео

ЗСУ
Джерело:  AP

У межах навчань НАТО українські бійці вкотре продемонстрували світу, що вони набагато краще обізнані у механізмах ведення сучасної війни, ніж деякі війська Альянсу, до прикладу шведські.

Головні тези:

  • Українські воїни уже вказали на головні недоліки шведських військ.
  • Головнокомандувач Збройних сил Швеції вважає, що НАТО не обійтися без досвіду ЗСУ.

Українські воїни знову перевершили війська НАТО

Як вдалося дізнатися журналістам, нові навчання Альянсу відбувалися в межах підготовки до захисту шведського острова Готланд.

Що важливо розуміти, йдеться про стратегічно важливу територію у Балтійському морі.

Запланований сценарій передбачав, що одна з нових країн-членів НАТО опинилася під загрозою з боку противника, який стягував війська до східного кордону блоку.

Українські оператори БПЛА виконували роль умовного агресора. Навчання довелося тричі зупиняти, щоб шведські сили могли скоригувати свої дії, «але в реальному житті вони б уже були мертві», зазначив український оператор.

З коментарем з цього приводу виступив український оператор БПЛА з позивним “Карат”.

На його переконання, шведські військові дійсно мають потенціал, попри це для них вкрай важливо максимально вдосконалити свої дрони й тактику.

А командирам потрібно глибше зрозуміти особливості війни дронів, — пояснив “Карат”.

Своєю думкою з цього приводу також поділився головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон.

За його словами, найліпший спосіб підготуватися до сучасної війни — переймати бойовий досвід України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина попереджає про вирішальну фазу російсько-української війни
Пісторіус оцінив розвиток російсько-української війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна щодня витрачає близько 450 млн дол на війну проти РФ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах України
ГУР
ГУР попередило про плани Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?