Українські воїни "знищили" війська Швеції під час навчань НАТО — відео

У межах навчань НАТО українські бійці вкотре продемонстрували світу, що вони набагато краще обізнані у механізмах ведення сучасної війни, ніж деякі війська Альянсу, до прикладу шведські.

Українські воїни знову перевершили війська НАТО

Як вдалося дізнатися журналістам, нові навчання Альянсу відбувалися в межах підготовки до захисту шведського острова Готланд.

Що важливо розуміти, йдеться про стратегічно важливу територію у Балтійському морі.

Запланований сценарій передбачав, що одна з нових країн-членів НАТО опинилася під загрозою з боку противника, який стягував війська до східного кордону блоку.

Українські оператори БПЛА виконували роль умовного агресора. Навчання довелося тричі зупиняти, щоб шведські сили могли скоригувати свої дії, «але в реальному житті вони б уже були мертві», зазначив український оператор.

З коментарем з цього приводу виступив український оператор БПЛА з позивним “Карат”.

На його переконання, шведські військові дійсно мають потенціал, попри це для них вкрай важливо максимально вдосконалити свої дрони й тактику.

А командирам потрібно глибше зрозуміти особливості війни дронів, — пояснив "Карат".

Своєю думкою з цього приводу також поділився головнокомандувач Збройних сил Швеції Міхаель Классон.