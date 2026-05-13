Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах України

13 травня Головне управління розвідки України офіційно попередило, що ворог уже розпочав комбіновану та тривалу повітряну атаку на критичні обʼєкти нашої країни. Ще вранці глава держави Володимир Зеленський заявив, що у небі фіксують чимало російських дронів.

ГУР попередило про плани Росії

Згідно з даними українських розвідників, під час першої хвилі повітряного нападу ворог використовує чималу кількість ударних дронів.

На цьому етапі армія РФ має цілком конкретну ціль — перевантаження системи протиповітряної оборони України, а також ураження цивільних обʼєктів.

Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади, — йдеться в заяві ГУР. Поширити

Як зазначає воєнна розвідка України, таким чином Кремль вкотре продемонстрував, що відкидає пропозиції перемирʼя, а натомість знову обирає війну.