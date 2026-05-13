Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам Украины

13 мая Главное управление разведки Украины официально предупредило, что враг уже приступил к комбинированной и длительной воздушной атаке на критические объекты нашей страны. Еще утром глава государства Владимир Зеленский заявил, что в небе фиксируют немало российских дронов.

ГУР предупредило о планах России

Согласно данным украинских разведчиков, во время первой волны воздушного нападения враг использует немалое количество ударных дронов.

На этом этапе у армии РФ вполне конкретная цель — перегрузка системы противовоздушной обороны Украины, а также поражение гражданских объектов.

В дальнейшем Россия планирует применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистики. Цели москвы — объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в том числе энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти, — сказано в заявлении ГУР.

Как отмечает военная разведка Украины, таким образом Кремль в очередной раз продемонстрировал, что отбросил предложения перемирия, а снова выбирает войну.