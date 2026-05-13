Украинские воины "уничтожили" войска Швеции во время учений НАТО — видео

В рамках учений НАТО украинские бойцы в очередной раз продемонстрировали миру, что они гораздо лучше осведомлены о механизмах ведения современной войны, чем некоторые войска Альянса, к примеру шведские.

Как удалось узнать журналистам, новые учения Альянса проходили в рамках подготовки к защите шведского острова Готланд.

Что важно понимать, речь идет о стратегически важной территории в Балтийском море.

Запланированный сценарий предполагал, что одна из новых стран-членов НАТО оказалась под угрозой со стороны противника, который стягивал войска к восточной границе блока.

Украинские операторы БПЛА выполняли роль условного агрессора. Учения пришлось трижды останавливать, чтобы шведские силы могли скорректировать свои действия, «но в реальной жизни они бы уже были мертвы».

С комментарием по этому поводу выступил украинский оператор БПЛА с позывным "Карат".

По его убеждению, у шведских военных действительно есть потенциал, несмотря на это для них крайне важно максимально усовершенствовать свои дроны и тактику.

А командирам нужно глубже понять особенности войны дронов, — объяснил "Карат".

Своим мнением на этот счет также поделился главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон.