Украинские воины "уничтожили" войска Швеции во время учений НАТО — видео

В рамках учений НАТО украинские бойцы в очередной раз продемонстрировали миру, что они гораздо лучше осведомлены о механизмах ведения современной войны, чем некоторые войска Альянса, к примеру шведские.
Главные тезисы
- Украинские воины уже указали на главные недостатки шведских войск.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции считает, что НАТО не обойтись без опыта ВСУ.
Украинские воины снова превзошли войска НАТО
Как удалось узнать журналистам, новые учения Альянса проходили в рамках подготовки к защите шведского острова Готланд.
Что важно понимать, речь идет о стратегически важной территории в Балтийском море.
Запланированный сценарий предполагал, что одна из новых стран-членов НАТО оказалась под угрозой со стороны противника, который стягивал войска к восточной границе блока.
С комментарием по этому поводу выступил украинский оператор БПЛА с позывным "Карат".
По его убеждению, у шведских военных действительно есть потенциал, несмотря на это для них крайне важно максимально усовершенствовать свои дроны и тактику.
Своим мнением на этот счет также поделился главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон.
По его словам, лучший способ подготовиться к современной войне — перенимать боевой опыт Украины.
