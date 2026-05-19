ПВО заявляет об обезвреживании 180 целей во время атаки РФ

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 18-19 мая российские оккупанты совершали нападение на Украину 209 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". ПВО смогла уничтожить большинство вражеских целей.

Новая атака РФ на Украину — отчет работы ПВО

Враг начал новое воздушное нападение в 18:00 18 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецкой области, Гвардейское — ВОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 180 российских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.