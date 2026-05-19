Росія розпочала масштабні ядерні навчання

19 травня Міністерство оборони РФ офіційно оголосило про старт навчань “з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії”.
Головні тези:
- Участь у навчаннях візьмуть понад 64 тисяч військових.
- Усе відбувається на тлі спроб російського диктатора Путіна відкрити другий фронт проти України.
Нові ядерні навчання Росії — що відомо
Як повідомляє російське оборонне відомство, навчання стартували 19 травня та триватимуть до 21 травня.
У масштабних маневрах візьмуть участь понад 64 тисяч військових та понад 7,8 тисячі одиниць техніки.
Окрім того, вказано, що до навчань будуть залучені Ракетні війська стратегічного призначення (РВСН), Тихоокеанський та Північний флоти.
Варто зазначити, що ще 18 травня стало відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільне тренування “доставлення ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування”.
Що важливо розуміти, ці навчання відбуваються на тлі дедалі активніших спроб російського диктатора Володимира Путіна відкрити другий фронт проти України, втягнувши Білорусь у війну.
