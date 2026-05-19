Росія розпочала масштабні ядерні навчання

19 травня Міністерство оборони РФ офіційно оголосило про старт навчань “з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії”.

Як повідомляє російське оборонне відомство, навчання стартували 19 травня та триватимуть до 21 травня.

У масштабних маневрах візьмуть участь понад 64 тисяч військових та понад 7,8 тисячі одиниць техніки.

Окрім того, вказано, що до навчань будуть залучені Ракетні війська стратегічного призначення (РВСН), Тихоокеанський та Північний флоти.

Збройні сили Росії на навчаннях відпрацюють питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі, — додали до Міноборони Росії.

Варто зазначити, що ще 18 травня стало відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільне тренування “доставлення ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування”.

Метою навчать є вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка його готовності до виконання завдань та організація бойового застосування із непланових районів, — стверджують в Міноборони РБ.

Що важливо розуміти, ці навчання відбуваються на тлі дедалі активніших спроб російського диктатора Володимира Путіна відкрити другий фронт проти України, втягнувши Білорусь у війну.