Россия начала масштабные ядерные учения
Новые ядерные учения России – что известно
19 мая Министерство обороны РФ официально объявило о старте учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии".

  • Участие в учениях примут более 64 тысяч военных.
  • Всё происходит на фоне попыток российского диктатора Путина открыть второй фронт против Украины.

Как сообщает российское оборонное ведомство, учения стартовали 19 мая и продлятся до 21 мая.

В масштабных маневрах примут участие более 64 тысяч военных и более 7,8 тысяч единиц техники.

Кроме того, указано, что к учениям будут привлечены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанский и Северный флоты.

Вооруженные силы России на учениях отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси, — добавили в Минобороны России.

Следует отметить, что еще 18 мая стало известно, что Россия и Беларусь начали совместную тренировку "доставки ядерных боеприпасов и подготовку их к применению".

Целью учений является усовершенствование уровня подготовки личного состава, проверка его готовности к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов, — утверждают в Минобороны РБ.

Что важно понимать, эти учения проходят на фоне все более активных попыток российского диктатора Владимира Путина открыть второй фронт против Украины, втянув Беларусь в войну.

