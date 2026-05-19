Россия начала масштабные ядерные учения

19 мая Министерство обороны РФ официально объявило о старте учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии".
Главные тезисы
- Участие в учениях примут более 64 тысяч военных.
- Всё происходит на фоне попыток российского диктатора Путина открыть второй фронт против Украины.
Новые ядерные учения России — что известно
Как сообщает российское оборонное ведомство, учения стартовали 19 мая и продлятся до 21 мая.
В масштабных маневрах примут участие более 64 тысяч военных и более 7,8 тысяч единиц техники.
Кроме того, указано, что к учениям будут привлечены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанский и Северный флоты.
Следует отметить, что еще 18 мая стало известно, что Россия и Беларусь начали совместную тренировку "доставки ядерных боеприпасов и подготовку их к применению".
Что важно понимать, эти учения проходят на фоне все более активных попыток российского диктатора Владимира Путина открыть второй фронт против Украины, втянув Беларусь в войну.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-