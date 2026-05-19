Україна уразила 4 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 18 травня авіація, ракетні війська та артилерія українських військ успішно атакували одразу чотири райони зосередження живої сили противника, пункт управління, три ПУ БпЛА й іще три важливих об’єкти російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1546 доба повномасштабної війни РФ проти України.
- Вчора на фронті відбулося 236 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 19 травня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 19.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 351 150 (+1 140) осіб;
танків — 11 940 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 584 (+1) од;
артилерійських систем — 42 340 (+78) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 426 (+11) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 299 199 (+2 142) од;
крилатих ракет — 4 632 (+4) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 97 600 (+262) од;
спеціальної техніки — 4 202 (+2) од.
Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню.
