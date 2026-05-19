"Наводил вражеские удары по Киеву". СБУ задержала агента российской разведки

Контрразведка Службы безопасности Украины официально подтвердила, что смогла задержать еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ), который корректировал воздушные атаки РФ на Киев и Донетчину.
Главные тезисы
- ГРУ РФ приказало своему агенту проводить доразведку возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры Киева.
- Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное.
СБУ разоблачила еще одного агента ГРУ РФ в Украине
Как удалось узнать контрразведке, российским агентом оказался охранник одного из университетов Киева.
Подозреваемого завербовали через его сестру, которая проживает в стране-агрессорке.
Что важно понимать, родственница задержанного выполняла роль “связной” — через нее агент передавал координаты для ГРУ.
СБУ также удалось задокументировать, как подозреваемый объезжал город, отслеживал российские прилеты, обозначал их геолокацию на гугл-карте, а также делал снимки поврежденных сооружений.
Более того, указано, что агент ГРУ активно собирал данные о дислокации запасных командных пунктов и боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.
С этой целью мужчина завуалированно выспрашивал у знакомых данные о бойцах ВСУ на разных направлениям восточного фронта.
Охраннику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Что важно понимать, мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
