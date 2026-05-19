"Наводил вражеские удары по Киеву". СБУ задержала агента российской разведки

Контрразведка Службы безопасности Украины официально подтвердила, что смогла задержать еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ), который корректировал воздушные атаки РФ на Киев и Донетчину.

СБУ разоблачила еще одного агента ГРУ РФ в Украине

Как удалось узнать контрразведке, российским агентом оказался охранник одного из университетов Киева.

Подозреваемого завербовали через его сестру, которая проживает в стране-агрессорке.

Что важно понимать, родственница задержанного выполняла роль “связной” — через нее агент передавал координаты для ГРУ.

Установлено, что в Киеве злоумышленник отслеживал последствия российских атак для корректировки повторных обстрелов города. Среди его приоритетных целей было проведение доразведки возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры Киева.

СБУ также удалось задокументировать, как подозреваемый объезжал город, отслеживал российские прилеты, обозначал их геолокацию на гугл-карте, а также делал снимки поврежденных сооружений.

Более того, указано, что агент ГРУ активно собирал данные о дислокации запасных командных пунктов и боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.

С этой целью мужчина завуалированно выспрашивал у знакомых данные о бойцах ВСУ на разных направлениям восточного фронта.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства в Киевской области. Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Охраннику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).