"Наводил вражеские удары по Киеву". СБУ задержала агента российской разведки
Категория
Украина
Дата публикации

"Наводил вражеские удары по Киеву". СБУ задержала агента российской разведки

СБУ
СБУ разоблачила еще одного агента ГРУ РФ в Украине
Читати українською

Контрразведка Службы безопасности Украины официально подтвердила, что смогла задержать еще одного агента российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ), который корректировал воздушные атаки РФ на Киев и Донетчину.

Главные тезисы

  • ГРУ РФ приказало своему агенту проводить доразведку возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры Киева.
  • Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное.

СБУ разоблачила еще одного агента ГРУ РФ в Украине

Как удалось узнать контрразведке, российским агентом оказался охранник одного из университетов Киева.

Подозреваемого завербовали через его сестру, которая проживает в стране-агрессорке.

Что важно понимать, родственница задержанного выполняла роль “связной” — через нее агент передавал координаты для ГРУ.

Установлено, что в Киеве злоумышленник отслеживал последствия российских атак для корректировки повторных обстрелов города. Среди его приоритетных целей было проведение доразведки возле теплоэлектроцентралей и других объектов энергетической инфраструктуры Киева.

СБУ также удалось задокументировать, как подозреваемый объезжал город, отслеживал российские прилеты, обозначал их геолокацию на гугл-карте, а также делал снимки поврежденных сооружений.

Более того, указано, что агент ГРУ активно собирал данные о дислокации запасных командных пунктов и боевых позиций Сил обороны в Донецкой области.

С этой целью мужчина завуалированно выспрашивал у знакомых данные о бойцах ВСУ на разных направлениям восточного фронта.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства в Киевской области. Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Охраннику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Что важно понимать, мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия начала масштабные ядерные учения
Новые ядерные учения России – что известно
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Си Цзиньпин заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину — инсайдеры
Си признал, что война идет не по плану Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?