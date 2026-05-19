"Наводив ворожі удари по Києву". СБУ затримала агента російської розвідки

Контррозвідка Служби безпеки України офіційно підтвердила, що змогла затримати ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ РФ), який коригував повітряні атаки РФ на Київ та Донеччину.
Головні тези:
- ГРУ РФ наказало своєму агенту проводити дорозвідку біля теплоелектроцентралей та інших об’єктів енергетичної інфраструктури Києва.
- Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне.
СБУ викрила ще одного агента ГРУ РФ в Україні
Як вдалося дізнатися контррозвідці, російським агентом виявився охоронець одного з університетів Києва.
Підозрюваного завербували через його сестру, яка мешкає в країні-агресорці.
Що важливо розуміти, родичка затриманого виконувала роль “зв’язкової” — через неї агент передавав координати для ГРУ.
СБУ також вдалося задокументувати, як підозрюваний об’їжджав місто, відстежував російські “прильоти”, позначав їхню геолокацію на гугл-карті, а також робив знімки пошкоджених споруд.
Ба більше, вказано, що агент ГРУ активно збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони у Донецькій області.
З цією метою чоловік завуальовано випитував у знайомих дані про бійців ЗСУ на різних напрямках східного фронту.
Охоронцю оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Що важливо розуміти, чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
