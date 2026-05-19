"Наводив ворожі удари по Києву". СБУ затримала агента російської розвідки
Категорія
Україна
Дата публікації

"Наводив ворожі удари по Києву". СБУ затримала агента російської розвідки

СБУ
СБУ викрила ще одного агента ГРУ РФ в Україні

Контррозвідка Служби безпеки України офіційно підтвердила, що змогла затримати ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ РФ), який коригував повітряні атаки РФ на Київ та Донеччину.

Головні тези:

  •  ГРУ РФ наказало своєму агенту проводити дорозвідку біля теплоелектроцентралей та інших об’єктів енергетичної інфраструктури Києва.
  • Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне.

СБУ викрила ще одного агента ГРУ РФ в Україні

Як вдалося дізнатися контррозвідці, російським агентом виявився охоронець одного з університетів Києва.

Підозрюваного завербували через його сестру, яка мешкає в країні-агресорці.

Що важливо розуміти, родичка затриманого виконувала роль “зв’язкової” — через неї агент передавав координати для ГРУ.

Встановлено, що у Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів міста. Серед його пріоритетних «цілей» було проведення дорозвідки біля теплоелектроцентралей та інших об’єктів енергетичної інфраструктури Києва.

СБУ також вдалося задокументувати, як підозрюваний об’їжджав місто, відстежував російські “прильоти”, позначав їхню геолокацію на гугл-карті, а також робив знімки пошкоджених споруд.

Ба більше, вказано, що агент ГРУ активно збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони у Донецькій області.

З цією метою чоловік завуальовано випитував у знайомих дані про бійців ЗСУ на різних напрямках східного фронту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання у Київській області. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Охоронцю оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Що важливо розуміти, чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія розпочала масштабні ядерні навчання
Ядерні навчання в Росії - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сі Цзіньпін заявив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну — інсайдери
Трамп та Сі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 4 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?