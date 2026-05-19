"Наводив ворожі удари по Києву". СБУ затримала агента російської розвідки

Контррозвідка Служби безпеки України офіційно підтвердила, що змогла затримати ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ РФ), який коригував повітряні атаки РФ на Київ та Донеччину.

СБУ викрила ще одного агента ГРУ РФ в Україні

Як вдалося дізнатися контррозвідці, російським агентом виявився охоронець одного з університетів Києва.

Підозрюваного завербували через його сестру, яка мешкає в країні-агресорці.

Що важливо розуміти, родичка затриманого виконувала роль “зв’язкової” — через неї агент передавав координати для ГРУ.

Встановлено, що у Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів міста. Серед його пріоритетних «цілей» було проведення дорозвідки біля теплоелектроцентралей та інших об'єктів енергетичної інфраструктури Києва.

СБУ також вдалося задокументувати, як підозрюваний об’їжджав місто, відстежував російські “прильоти”, позначав їхню геолокацію на гугл-карті, а також робив знімки пошкоджених споруд.

Ба більше, вказано, що агент ГРУ активно збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони у Донецькій області.

З цією метою чоловік завуальовано випитував у знайомих дані про бійців ЗСУ на різних напрямках східного фронту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання у Київській області. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Охоронцю оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).