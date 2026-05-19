Власти РФ подтвердили атаку сотен украинских дронов — видео

Утром 19 мая Минобороны РФ признало, что территорию страны-агрессорки снова атаковали несколько сотен украинских БПЛА, однако точное их количество традиционно решило скрыть. Вражеское ведомство утверждает, что российская ПВО смогла обезвредить 315 беспилотников.

"Бавовна" в России 19 мая — подробности и видео

С официальным заявлением уже выступил губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев.

По его словам, его регион попал под удары украинских БпЛА.

На этом фоне Евраев официально подтвердил, что перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

По словам местных жителей, в Ярославле слышали громкие взрывы.

Ставленик Кремля в регионе заявил о попадании дрона в промышленный объект и пожаре.

Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект. Пожар ликвидируют специальные службы, — уверяет он горожан.

Как утверждают очевидцы, под удары Украины в Ярославле попал НПЗ "Ярославский" (Славнефть-ЯНОС).

Что важно понимать, это один из главных объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Завод перерабатывает около 15 млн. тонн нефти в год, занимая четвертое место по объемам переработки нефти в РФ.

Кроме того, указано, что Росавиация ночью 18 мая объявила о закрытии нескольких российских аэропортов.