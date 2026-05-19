Власти РФ подтвердили атаку сотен украинских дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Власти РФ подтвердили атаку сотен украинских дронов — видео

"Бавовна" в России 19 мая - подробности и видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 19 мая Минобороны РФ признало, что территорию страны-агрессорки снова атаковали несколько сотен украинских БПЛА, однако точное их количество традиционно решило скрыть. Вражеское ведомство утверждает, что российская ПВО смогла обезвредить 315 беспилотников.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, Украина могла атаковать еще один российский НПЗ.
  • Об этом заявляют очевидцы, однако власти РФ снова скрывают все детали.

"Бавовна" в России 19 мая — подробности и видео

С официальным заявлением уже выступил губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев.

По его словам, его регион попал под удары украинских БпЛА.

На этом фоне Евраев официально подтвердил, что перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

По словам местных жителей, в Ярославле слышали громкие взрывы.

Ставленик Кремля в регионе заявил о попадании дрона в промышленный объект и пожаре.

Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект. Пожар ликвидируют специальные службы, — уверяет он горожан.

Как утверждают очевидцы, под удары Украины в Ярославле попал НПЗ "Ярославский" (Славнефть-ЯНОС).

Что важно понимать, это один из главных объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Завод перерабатывает около 15 млн. тонн нефти в год, занимая четвертое место по объемам переработки нефти в РФ.

Кроме того, указано, что Росавиация ночью 18 мая объявила о закрытии нескольких российских аэропортов.

Уже утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Ярославля, Краснодара, Нижнего Новгорода, Пскова, Иванова и Череповца.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Си Цзиньпин заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину — инсайдеры
Си признал, что война идет не по плану Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Наводил вражеские удары по Киеву". СБУ задержала агента российской разведки
СБУ
СБУ разоблачила еще одного агента ГРУ РФ в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?