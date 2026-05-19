Влада РФ підтвердила атаку сотень українських дронів — відео
Джерело:  online.ua

Вранці 19 травня Міноборони РФ визнало, що територію країни-агресорки знову атакували кілька сотень українських БпЛА, однак точну їх кількість традиційно вирішило приховати. Вороже відомство стверджує, що російська ППО змогла знешкодити аж 315 безпілотників.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, Україна могла атакувати ще один російський НПЗ.
  • Про це заявляють очевидці, однак влада РФ знову приховує всі деталі.

З офіційною заявою вже виступив губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв.

За словами останнього, його регіон потрапив під удари українських БпЛА.

На цьому тлі Євраєв офіційно підтвердив, що перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною.

За словами місцевих мешканців, в Ярославлі чули гучні вибухи.

Ставленик Кремля в регіоні заявив про влучання дрона в промисловий об'єкт і пожежу.

Більшість безпілотників було збито, але сталося влучання в промисловий об'єкт. Пожежу ліквідують спеціальні служби, — запевняє містян губернатор.

Як стверджують очевидці, під удари України в Ярославлі потрапив НПЗ "Ярославський" (Славнефть-ЯНОС).

Що важливо розуміти, він є одним із головних об'єктів російської нафтопереробної галузі. Цей завод переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік, посідаючи четверте місце за обсягами переробки нафти в РФ.

Окрім того, наголошується, що Росавіація вночі 18 травня оголосила про закриття низки російських аеропортів.

Вже вранці обмеження на прийом і випуск повітряних суден діють в аеропортах Ярославля, Краснодара, Нижнього Новгорода, Пскова, Іванова та Череповця.

