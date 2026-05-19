Эстонские истребители впервые уничтожили "заблудившийся" дрон

В Эстонии истребитель впервые сбил над территорией страны, вероятно, "заблудившийся" украинский ударный беспилотник. На фоне последних событий в части Эстонии была объявлена воздушная тревога.
Главные тезисы
- Это первый случай сбивания такого аппарата над территорией Эстонии.
- О воздушной угрозе также объявили в Латвии.
ПВО Эстонии заявило о сбитии воздушной цели
С официальным заявлением по этому поводу выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По словам последнего, "заблудившийся" дрон, залетевший в воздушное пространство его страны, уничтожили истребители, осуществлявшие патрулирование над странами Балтии.
Глава оборонного ведомства уточнил, что это произошло над озером Виртсярв — в центрально-южной части страны — на полпути между ее восточной границей с РФ и побережьем Рижского залива.
Что важно понимать, речь идет о участке территории, который находится в 80 км от границы с Россией.
По словам министра обороны, вероятнее всего, речь идет об украинском БпЛА, заблудившемся на пути к целям на территории России.
К слову, после полудня 19 мая вооруженные силы Эстонии и Латвии объявили предупреждение о воздушной угрозе на юге страны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-