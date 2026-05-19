Эстонские истребители впервые уничтожили "заблудившийся" дрон

В Эстонии истребитель впервые сбил над территорией страны, вероятно, "заблудившийся" украинский ударный беспилотник. На фоне последних событий в части Эстонии была объявлена воздушная тревога.

ПВО Эстонии заявило о сбитии воздушной цели

С официальным заявлением по этому поводу выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По словам последнего, "заблудившийся" дрон, залетевший в воздушное пространство его страны, уничтожили истребители, осуществлявшие патрулирование над странами Балтии.

Глава оборонного ведомства уточнил, что это произошло над озером Виртсярв — в центрально-южной части страны — на полпути между ее восточной границей с РФ и побережьем Рижского залива.

Что важно понимать, речь идет о участке территории, который находится в 80 км от границы с Россией.

Это первый случай, когда мы самостоятельно сбили беспилотник, — официально подтвердил Ханно Певкур. Поделиться

По словам министра обороны, вероятнее всего, речь идет об украинском БпЛА, заблудившемся на пути к целям на территории России.