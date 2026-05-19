90 млрд євро для України. ЄС готує нову жорстку вимогу
Джерело:  Bloomberg

Анонімні джерела Bloomberg повідомляють, що офіційний Брюссель налаштований прив’язати виділення частини допомоги Україні із 90 мільярдів євро до запровадження непопулярних податкових змін. Що важливо розуміти, йдеться про зміни, яких раніше від Києва добивався Міжнародний валютний фонд.

Головні тези:

  • В Україні загалом негативно ставляться до ініціатив, що посилюють податкове навантаження.
  • Саме тому виконати нову вимогу ЄС буде не так вже й просто.

Нова допомога від ЄС знову опинилася під питанням

Як стверджують інсайдери, йдеться про так звану макрофінансову частину пакета допомоги у розмірі 8,4 млрд євро.

18 травня члени Євросоюзу вже погодилися про умови програми макрофінансової допомоги.

Щоб отримати ці гроші, Україна буде зобов'язана ухвалити закон про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро податком на додану вартість у 20%.

Якщо це станеться, то Київ може розраховувати на перший транш уже в червні, другий — у вересні, а третій — до кінця року.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що нова умова офіційного Брюсселя фактично дублює вимогу МВФ для виділення ще одного траншу допомоги у розмірі 700 млн доларів.

Що важливо розуміти, загалом йдеться про те, що Єврокомісія координує частину умов фінансової підтримки України з вимогами Фонду.

Втім, податкові зміни викликають значне невдоволення серед українців, що ставить під сумнів їхнє ухвалення парламентом. Народний депутат Ярослав Железняк заявив Bloomberg, що наразі не бачить достатньої кількості голосів для підтримки законопроєкту.

