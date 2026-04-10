Нова система в’їзду та виїзду запрацювала в Євросоюзі

Нова цифрова система в’їзду та виїзду стартувала в ЄС

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Цей день знаменує собою важливу віху в безпеці європейських кордонів, оскільки Система в'їзду/виїзду (EES) повністю запрацює у всіх країнах Шенгенської зони.

EES — це передова технологічна система, яка цифровим способом реєструватиме в'їзди та виїзди громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують до 29 європейських країн для короткострокового перебування.

EES збирає біографічні та біометричні дані, а також іншу інформацію про подорожі, замінюючи попередню систему штампування паспортів. Вона надає достовірні дані про перетин кордону, систематично виявляючи осіб, які перевищили термін перебування, а також випадки шахрайства з документами та особовими даними.

Систему розпочали поступово впроваджувати у жовтні 2025 року. З моменту початку її роботи було зареєстровано понад 52 мільйони в'їздів та виїздів, з понад 27 000 відмов у в'їзді майже 700 осіб ідентифіковані як такі, що становлять загрозу безпеці Євросоюзу.

Завдяки повноцінному функціонуванню EES реєстрація особи займає в середньому лише 70 секунд.

Станом на 10 квітня Система розгорнута на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС, йдеться у звіті, зазначається також, що Єврокомісія знаходиться у тісному контакті з державами-членами щодо впровадження EES.

Система EES впроваджена для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС та протидії незаконній міграції.

У Державній прикордонній службі України раніше звертали увагу громадян, що функціонування системи EES не впливає на загальний порядок перетину кордону та просять враховувати цю інформацію під час планування подорожей. Процедура передбачає сканування паспорта, фотографування і зняття відбитків пальців громадян третіх країн, у тому числі громадян України.

Під час першого перетинання кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС.

При наступних перетинах біометричні дані звірятимуть із цим записом.