ЄС неочікувано збільшив імпорт СПГ з Росії у 2026 році

У першому кварталі цього року Європа збільшила імпорт з російського проєкту зі скрапленого природного газу, оскільки выйна на Близькому Сході чинить тиск на світові поставки СПГ.

Європа почала більше купувати російського СПГ

За даними дослідницької групи Kpler, імпорт з проєкту «Ямал СПГ» у Сибіру зріс на 17% до 5 млн тонн у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Таким чином, за оцінками екологічної некомерційної організації Urgewald, країни-члени ЄС витратили приблизно 2,88 млрд євро на газ з цього заводу.

На «Ямал» припадає переважна більшість імпорту російського СПГ до ЄС. У перші три місяці року блок прийняв від 69% до 97% із 71 вантажу з «Ямалу», причому 25 із них надійшли в березні, що більше, ніж у січні та лютому.

Для порівняння: у той самий період 2025 року цей показник становив 87% від 68 партій. Решта партій була спрямована до Азії.

Зниження обсягів поставок до Азії цього року частково зумовлене забороною ЄС, яка набула чинності торік та забороняє перекачування російського СПГ між суднами, а також забороняє суднам швартуватися в портах ЄС перед тим, як доставляти вантаж до країн, що не входять до ЄС. Попит в Азії на російський СПГ також був відносно низьким до іранської кризи.

Однак 5 млн тонн природного газу, поставлених до Європи за перші три місяці, свідчать про те, що «європейські покупці не мають наміру припиняти закупівлю російського СПГ», зазначив активіст організації Urgewald Себастіан Реттерс. Згідно з даними Kpler, із цих 5 млн тонн 1,8 млн було поставлено в березні.

Збільшення витрат ЄС на російський СПГ у першому кварталі ґрунтується на різкому зростанні цін на газ минулого місяця. У березні середня ціна на газ у Європі становила близько 52,87 євро за мегават-годину (МВт·год) порівняно з 35 євро/МВт·год у січні та лютому.

Дані Єврокомісії за 2026 рік показують, що понад дві третини СПГ, імпортованого до блоку на сьогодні, надходить із США, що свідчить про найвищий рівень залежності від американських поставок.

Брюссель не виявляє бажання переглядати заплановану заборону на імпорт російського СПГ, яка має набути чинності в січні 2027 року. Заборона на імпорт за короткостроковими контрактами вже набула чинності.

Минулого місяця комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен захистив майбутню заборону ЄС на російський СПГ, заявивши, що «було б помилкою повторювати те, що ми робили в минулому», маючи на увазі значну залежність блоку від поставок з Росії до повномасштабного вторгнення в Україну.