Іран обстріляв найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ у Катарі. Йдеться про промислове місто Рас-Лаффан.
Головні тези:
- Іран атакував найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ у Катарі - Рас-Лаффан.
- Комплекс є найбільшим у світі та був обстріляний іранськими ракетами, що призвело до пожеж та збитків.
Про це повідомила компанія QatarEnergy.
Іран завдав ракетного удару по комплексу з виробництва СПГ у Рас-Лаффані, що у Катарі. Цей комплекс є найбільшим подібним підприємством у світі.
Повідомляється, що виникли пожежі, завдано значних збитків. Персонал евакуювали, ніхто не постраждав.
Раніше Іран попереджав, що буде завдавати ударів по енергетичних об'єктах Перської затоки, зокрема було названо НПЗ у Самрефі, Саудівська Аравія, та Рас-Лаффан. Це іранська відповідь на удари Ізраїля по газовому родовищу Південний Парс.
Катар вважає цю атаку небезпечною ескалацією, кричущим порушенням свого суверенітету та прямою загрозою своїй національній безпеці та регіональній стабільності.
Міністерство закордонних справ повторює, що Держава Катар залишає за собою право на відповідь.
2 березня іранський дрон атакував об'єкт у Рас-Лаффані. Компанія QatarEnergy тоді була змушена повідомити про зупинку виробництва зрідженого природного газу.
