Иран обстрелял самый большой в мире комплекс по производству СПГ в Катаре. Речь идет о промышленном городе Рас-Лаффан.
Главные тезисы
- Иран атаковал самый большой в мире комплекс по производству СПГ в Катаре, Рас-Лаффан, нанеся значительный ущерб объекту и вызвав пожары.
- Катар выразил решительное осуждение действий Ирана, рассматривая их как нарушение своего суверенитета и угрозу национальной безопасности.
Иран обстрелял комплекс по производству СПГ в Катаре
Об этом сообщила компания QatarEnergy.
Иран нанес ракетный удар по комплексу по производству СПГ в Рас-Лаффане в Катаре. Этот комплекс является самым подобным предприятием в мире.
Сообщается, что возникли пожары, нанесен значительный ущерб. Персонал эвакуировали, никто не пострадал.
Ранее Иран предупреждал, что будет наносить удары по энергетическим объектам Персидского залива, в частности, были названы НПЗ в Самрефе, Саудовская Аравия, и Рас-Лаффан. Это иранский ответ на удары Израиля по газовому месторождению Южный Парс.
Катар считает эту атаку опасной эскалацией, вопиющим нарушением своего суверенитета и прямой угрозой своей национальной безопасности и региональной стабильности.
Министерство иностранных дел повторяет, что Государство Катар оставляет за собой право ответа.
2 марта иранский дрон атаковал объект в Рас-Лаффане. Компания QatarEnergy была вынуждена сообщить об остановке производства сжиженного природного газа.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-