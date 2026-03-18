Иран атаковал самый большой в мире комплекс по производству СПГ в Катаре
Категория
Мир
Дата публикации

Иран атаковал самый большой в мире комплекс по производству СПГ в Катаре

Катар
Read in English
Читати українською
Источник:  Clash Report

Иран обстрелял самый большой в мире комплекс по производству СПГ в Катаре. Речь идет о промышленном городе Рас-Лаффан.

Главные тезисы

  • Иран атаковал самый большой в мире комплекс по производству СПГ в Катаре, Рас-Лаффан, нанеся значительный ущерб объекту и вызвав пожары.
  • Катар выразил решительное осуждение действий Ирана, рассматривая их как нарушение своего суверенитета и угрозу национальной безопасности.

Иран обстрелял комплекс по производству СПГ в Катаре

Об этом сообщила компания QatarEnergy.

Иран нанес ракетный удар по комплексу по производству СПГ в Рас-Лаффане в Катаре. Этот комплекс является самым подобным предприятием в мире.

Сообщается, что возникли пожары, нанесен значительный ущерб. Персонал эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее Иран предупреждал, что будет наносить удары по энергетическим объектам Персидского залива, в частности, были названы НПЗ в Самрефе, Саудовская Аравия, и Рас-Лаффан. Это иранский ответ на удары Израиля по газовому месторождению Южный Парс.

Катар выразил свое решительное осуждение и осуждение откровенной иранской атаки, направленной против промышленного города Рас-Лаффан, повлекшего пожары, повлекшие значительный ущерб объекту.

Катар считает эту атаку опасной эскалацией, вопиющим нарушением своего суверенитета и прямой угрозой своей национальной безопасности и региональной стабильности.

Министерство иностранных дел повторяет, что Государство Катар оставляет за собой право ответа.

2 марта иранский дрон атаковал объект в Рас-Лаффане. Компания QatarEnergy была вынуждена сообщить об остановке производства сжиженного природного газа.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?