Иран атаковал самый большой в мире комплекс по производству СПГ в Катаре

Иран обстрелял самый большой в мире комплекс по производству СПГ в Катаре. Речь идет о промышленном городе Рас-Лаффан.

Об этом сообщила компания QatarEnergy.

Иран нанес ракетный удар по комплексу по производству СПГ в Рас-Лаффане в Катаре. Этот комплекс является самым подобным предприятием в мире.

Сообщается, что возникли пожары, нанесен значительный ущерб. Персонал эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее Иран предупреждал, что будет наносить удары по энергетическим объектам Персидского залива, в частности, были названы НПЗ в Самрефе, Саудовская Аравия, и Рас-Лаффан. Это иранский ответ на удары Израиля по газовому месторождению Южный Парс.

Катар выразил свое решительное осуждение и осуждение откровенной иранской атаки, направленной против промышленного города Рас-Лаффан, повлекшего пожары, повлекшие значительный ущерб объекту.

Катар считает эту атаку опасной эскалацией, вопиющим нарушением своего суверенитета и прямой угрозой своей национальной безопасности и региональной стабильности.

Министерство иностранных дел повторяет, что Государство Катар оставляет за собой право ответа.

2 марта иранский дрон атаковал объект в Рас-Лаффане. Компания QatarEnergy была вынуждена сообщить об остановке производства сжиженного природного газа.