Израиль нанес авиаудары по газовому месторождению "Южный Парс" в Иране

Иран заявил, что США и Израиль нанесли удар по газовому месторождению «Южный Парс» и связанным с ним объектам в Асалуе.

Израиль атаковал самое большое в мире месторождение газа в Иране

Атака на "Южный Парс" стала первым ударом по иранским объектам добычи газа с начала войны. В конце прошлой недели США впервые нанесли удар по нефтяному экспортному хабу на острове Харг.

По данным иранского Министерства нефти, ежедневная добыча газа на этом месторождении в 2025 году достигла рекордных 730 миллионов кубических метров.

Израильский чиновник подтвердил изданию The Times of Israel, что атаку по иранской газовой инфраструктуре совершили только ВВС Израиля. По словам чиновника, удары были нанесены по крупнейшему в Иране газоперерабатывающему комплексу, расположенному в провинции Бушер.

Позже чиновник Министерства обороны США также подтвердил сайту Axios, что удар Израиля по «Южному Парсу» был скоординирован и одобрен администрацией Дональда Трампа.

«Южный Парс» является самым известным месторождением газа в мире. Она обеспечивает около 70% внутреннего потребления природного газа в Иране. Иран, разделяющий это огромное месторождение с другим энергетическим гигантом — Катаром, разрабатывает свою часть с конца 1990-х годов.

Корпус стражей исламской революции отреагировал на атаку, опубликовав список энергетических объектов в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, «ставших прямыми и законными целями» после атаки на «Южный Парс», сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.

В список вошли:

НПЗ «Рас-Лаффан» и нефтехимический завод «Месаиед» в Катаре,

НПЗ "Самреф" и нефтехимический комплекс "Джубайль" в Саудовской Аравии,

газовое месторождение "Аль-Хосн" в ОАЭ.

Война в Иране практически остановила судоходство из-за важного пролива Ормуз и привела к остановке производства на крупнейшем в мире заводе по производству сжиженного природного газа в Катаре. Несколько гигантов нефтедобычи в регионе также сократили добычу нефти на миллионы баррелей.