Ізраїль завдав авіаударів по газовому родовищу "Південний Парс" у Ірані

Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу «Південний Парс» та пов’язаних з ним об’єктах в Асалує.

Ізраїль атакував найбільге у світі родовище газу в Ірані

Атака на «Південний Парс» стала першим ударом по іранських об’єктах видобутку газу з початку війни. Наприкінці минулого тижня США вперше завдали удару по нафтовому експортному хабу на острові Харг.

За даними іранського Міністерства нафти, щоденний видобуток газу на цьому родовищі у 2025 році досяг рекордних 730 мільйонів кубічних метрів.

Ізраїльський чиновник підтвердив виданню The Times of Israel, що атаку по іранській газовій інфраструктурі здійснили лише ВПС Ізраїлю. За словами чиновника, ударів було завдано по найбільшому в Ірані газопереробному комплексу, розташованому в провінції Бушер.

Пізніше посадовець Міністерства оборони США також підтвердив сайту Axios, що удар Ізраїлю по «Південному Парсу» був скоординований та схвалений адміністрацією Дональда Трампа.

«Південний Парс» є найбільшим відомим родовищем газу у світі. Воно забезпечує близько 70% внутрішнього споживання природного газу в Ірані. Іран, який ділить це величезне родовище з іншим енергетичним гігантом — Катаром, розробляє свою частину з кінця 1990-х років.

Корпус вартових ісламської революції відреагував на атаку, опублікувавши список енергетичних об'єктів у Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах та Катарі, які «стали прямими та законними цілями» після атаки на «Південний Парс», повідомило напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

До переліку увійшли:

НПЗ «Рас-Лаффан» та нафтохімічний завод «Месаїед» у Катарі,

НПЗ «Самреф» та нафтохімічний комплекс «Джубайль» у Саудівській Аравії,

газове родовище «Аль-Хосн» в ОАЕ.

Війна в Ірані практично зупинила судноплавство через важливу протоку Ормуз і призвела до зупинки виробництва на найбільшому у світі заводі з виробництва скрапленого природного газу в Катарі. Кілька гігантів нафтовидобутку в регіоні також скоротили видобуток нафти на мільйони барелів.