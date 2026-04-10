ЕС неожиданно увеличил импорт СПГ из России в 2026 году

В первом квартале этого года Европа увеличила импорт из российского проекта из сжиженного природного газа, поскольку выйна на Ближнем Востоке оказывает давление на мировые поставки СПГ.
Главные тезисы
- Европа увеличила импорт российского СПГ из-за давления на мировые поставки в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
- Снижение спроса в Азии и высокие цены на газ способствуют увеличению расходов ЕС на российское СПГ.
Европа стала больше покупать российский СПГ
По данным исследовательской группы Kpler, импорт из проекта "Ямал СПГ" в Сибирь вырос на 17% до 5 млн тонн в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таким образом, по оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, страны-члены ЕС потратили около 2,88 млрд евро на газ с этого завода.
На «Ямал» приходится подавляющее большинство импорта российского СПГ в ЕС. В первые три месяца года блок принял от 69% до 97% из 71 груза из «Ямала», причем 25 из них поступили в марте, что больше, чем в январе и феврале.
Для сравнения: в тот же период 2025 года этот показатель составил 87% от 68 партий. Остальные партии были направлены в Азию.
Однако 5 млн. тонн природного газа, поставленных в Европу за первые три месяца, свидетельствуют о том, что «европейские покупатели не намерены прекращать закупку российского СПГ», отметил активист организации Urgewald Себастиан Реттерс. Согласно данным Kpler, из этих 5 млн. тонн 1,8 млн. было поставлено в марте.
Увеличение расходов ЕС на российский СПГ в первом квартале основывается на резком росте цен на газ в прошлом месяце. В марте средняя цена на газ в Европе составила около 52,87 евро за мегаватт-час (МВт·ч) по сравнению с 35 евро/МВт·ч в январе и феврале.
Данные Еврокомиссии за 2026 год показывают, что более двух третей СПГ, импортированного в блок на сегодняшний день, поступает из США, что свидетельствует о наивысшем уровне зависимости от американских поставок.
Брюссель не изъявляет желания пересматривать запланированный запрет на импорт российского СПГ, который должен вступить в силу в январе 2027 года. Запрет на импорт по краткосрочным контрактам уже вступил в силу.
В прошлом месяце комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен защитил будущий запрет ЕС на российский СПГ, заявив, что «было бы ошибкой повторять то, что мы делали в прошлом», имея в виду значительную зависимость блока от поставок из России до полномасштабного вторжения в Украину.
