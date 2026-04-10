ЕС неожиданно увеличил импорт СПГ из России в 2026 году

В первом квартале этого года Европа увеличила импорт из российского проекта из сжиженного природного газа, поскольку выйна на Ближнем Востоке оказывает давление на мировые поставки СПГ.

По данным исследовательской группы Kpler, импорт из проекта "Ямал СПГ" в Сибирь вырос на 17% до 5 млн тонн в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таким образом, по оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, страны-члены ЕС потратили около 2,88 млрд евро на газ с этого завода.

На «Ямал» приходится подавляющее большинство импорта российского СПГ в ЕС. В первые три месяца года блок принял от 69% до 97% из 71 груза из «Ямала», причем 25 из них поступили в марте, что больше, чем в январе и феврале.

Для сравнения: в тот же период 2025 года этот показатель составил 87% от 68 партий. Остальные партии были направлены в Азию.

Снижение объемов поставок в Азию в этом году частично обусловлено вступившим в силу в прошлом году запретом ЕС и запрещает перекачку российского СПГ между судами, а также запрещает судам швартоваться в портах ЕС перед тем, как доставлять груз в страны, не входящие в ЕС. Спрос в Азии на российский СПГ также был относительно низким до иранского кризиса.

Однако 5 млн. тонн природного газа, поставленных в Европу за первые три месяца, свидетельствуют о том, что «европейские покупатели не намерены прекращать закупку российского СПГ», отметил активист организации Urgewald Себастиан Реттерс. Согласно данным Kpler, из этих 5 млн. тонн 1,8 млн. было поставлено в марте.

Увеличение расходов ЕС на российский СПГ в первом квартале основывается на резком росте цен на газ в прошлом месяце. В марте средняя цена на газ в Европе составила около 52,87 евро за мегаватт-час (МВт·ч) по сравнению с 35 евро/МВт·ч в январе и феврале.

Данные Еврокомиссии за 2026 год показывают, что более двух третей СПГ, импортированного в блок на сегодняшний день, поступает из США, что свидетельствует о наивысшем уровне зависимости от американских поставок.

Брюссель не изъявляет желания пересматривать запланированный запрет на импорт российского СПГ, который должен вступить в силу в январе 2027 года. Запрет на импорт по краткосрочным контрактам уже вступил в силу.

В прошлом месяце комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен защитил будущий запрет ЕС на российский СПГ, заявив, что «было бы ошибкой повторять то, что мы делали в прошлом», имея в виду значительную зависимость блока от поставок из России до полномасштабного вторжения в Украину.