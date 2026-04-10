Новая система въезда и выезда заработала в Евросоюзе

Новая система въезда и выезда развернута на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС.
Главные тезисы
- Система въезда и выезда EES цифровым способом регистрирует въезды и выезды граждан стран, не входящих в ЕС, в 29 европейских стран для краткосрочного пребывания.
- EES собирает биографические и биометрические данные, обеспечивая точный учет сроков пребывания и противодействуя незаконной миграции.
Новая цифровая система въезда и выезда стартовала в ЕС
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
EES — это передовая технологическая система, которая цифровым способом будет регистрировать въезды и выезды граждан стран, не входящих в ЕС, путешествующих в 29 европейских стран для краткосрочного пребывания.
EES собирает биографические и биометрические данные, а также другую информацию о путешествиях, заменяя предыдущую систему штамповки паспортов. Она предоставляет достоверные данные о пересечении границы, систематически выявляя лиц, превышающих срок пребывания, а также случаи мошенничества с документами и личными данными.
Систему начали постепенно внедрять в октябре 2025 года. С момента начала ее работы было зарегистрировано более 52 миллионов въездов и выездов, из более 27 000 отказов во въезде почти 700 человек идентифицированы как представляющие угрозу безопасности Евросоюза.
Благодаря полноценному функционированию EES регистрация человека занимает в среднем всего 70 секунд.
По состоянию на 10 апреля Система развернута на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС.
В Государственной пограничной службе Украины обращали внимание граждан, что функционирование системы EES не влияет на общий порядок пересечения границы и просят учитывать эту информацию при планировании путешествий. Процедура предусматривает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран, включая граждан Украины.
При первом пересечении границы будет создаваться цифровая запись каждого путешественника, направляющегося в ЕС.
При последующих пересечениях биометрические данные будут сверяться с этой записью.
Детям до 12 лет отпечатки пальцев не будут сниматься.
