Новая система въезда и выезда заработала в Евросоюзе

Новая система въезда и выезда развернута на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС.

Новая цифровая система въезда и выезда стартовала в ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Этот день знаменует важную веху в безопасности европейских границ, поскольку Система въезда/выезда (EES) полностью заработает во всех странах Шенгенской зоны.

EES — это передовая технологическая система, которая цифровым способом будет регистрировать въезды и выезды граждан стран, не входящих в ЕС, путешествующих в 29 европейских стран для краткосрочного пребывания.

EES собирает биографические и биометрические данные, а также другую информацию о путешествиях, заменяя предыдущую систему штамповки паспортов. Она предоставляет достоверные данные о пересечении границы, систематически выявляя лиц, превышающих срок пребывания, а также случаи мошенничества с документами и личными данными.

Систему начали постепенно внедрять в октябре 2025 года. С момента начала ее работы было зарегистрировано более 52 миллионов въездов и выездов, из более 27 000 отказов во въезде почти 700 человек идентифицированы как представляющие угрозу безопасности Евросоюза.

Благодаря полноценному функционированию EES регистрация человека занимает в среднем всего 70 секунд.

По состоянию на 10 апреля Система развернута на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС.

Система EES внедрена для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействия незаконной миграции.

В Государственной пограничной службе Украины обращали внимание граждан, что функционирование системы EES не влияет на общий порядок пересечения границы и просят учитывать эту информацию при планировании путешествий. Процедура предусматривает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран, включая граждан Украины.

При первом пересечении границы будет создаваться цифровая запись каждого путешественника, направляющегося в ЕС.

При последующих пересечениях биометрические данные будут сверяться с этой записью.