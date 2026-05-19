90 млрд евро для Украины. ЕС готовит новое жесткое требование

Анонимные источники Bloomberg сообщают, что официальный Брюссель настроен привязать выделение части помощи Украине в размере 90 миллиардов евро к введению непопулярных налоговых изменений. Что важно понимать, речь идет об изменениях, которых ранее от Киева добивался Международный валютный фонд.

Новая помощь от ЕС снова оказалась под вопросом

Как утверждают инсайдеры, речь идет о так называемой макрофинансовой части пакета помощи в размере 8,4 млрд евро.

18 мая члены Евросоюза уже договорились об условиях программы макрофинансовой помощи.

Чтобы получить эти деньги Украина будет обязана принять закон о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро налогом на добавленную стоимость в 20%.

Если это произойдет, Киев может рассчитывать на первый транш уже в июне, второй — в сентябре, а третий — до конца года.

Анонимные источники обращают внимание на то, что новое условие официального Брюсселя фактически дублирует требование МВФ для выделения еще одного транша помощи в размере 700 млн долларов.

Что важно понимать, в общем, речь идет о том, что Еврокомиссия координирует часть условий финансовой поддержки Украины с требованиями Фонда.