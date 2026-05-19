90 млрд евро для Украины. ЕС готовит новое жесткое требование

Анонимные источники Bloomberg сообщают, что официальный Брюссель настроен привязать выделение части помощи Украине в размере 90 миллиардов евро к введению непопулярных налоговых изменений. Что важно понимать, речь идет об изменениях, которых ранее от Киева добивался Международный валютный фонд.
Главные тезисы
- В Украине негативно относятся к инициативам, усиливающим налоговую нагрузку.
- Именно поэтому выполнить новое требование ЕС будет не так-то просто.
Новая помощь от ЕС снова оказалась под вопросом
Как утверждают инсайдеры, речь идет о так называемой макрофинансовой части пакета помощи в размере 8,4 млрд евро.
18 мая члены Евросоюза уже договорились об условиях программы макрофинансовой помощи.
Чтобы получить эти деньги Украина будет обязана принять закон о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро налогом на добавленную стоимость в 20%.
Если это произойдет, Киев может рассчитывать на первый транш уже в июне, второй — в сентябре, а третий — до конца года.
Анонимные источники обращают внимание на то, что новое условие официального Брюсселя фактически дублирует требование МВФ для выделения еще одного транша помощи в размере 700 млн долларов.
Что важно понимать, в общем, речь идет о том, что Еврокомиссия координирует часть условий финансовой поддержки Украины с требованиями Фонда.
