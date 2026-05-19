Путін планує обговорити з Сі проєкт газопроводу до Китаю
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін, який 19 травня вирушає до Пекіна для проведення переговорів із главою КНР Сі Цзіньпіном, має намір детально обговорити проєкт газопроводу до Китаю "Сила Сибіру-2".

Головні тези:

  • Путін розраховує на посилення торгівлі з Китаєм.
  • Однак поки Сі не поспішає погоджуватися на пропозиції Путіна.

Навіщо Путін летить до Сі  — дані інсайдерів

За словами анонімних джерел, диктатор плекає надію на те, що “шторм” на енергетичних ринках, який почався через війну на Близькому Сході, змусить Сі переглянути свої позиції.

Путін розраховує, що Сі проявить більшу гнучкість у переговорах щодо контракту на ціни на газ для запланованого проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2".

Один із інсайдерів заявив журналістам, що наразі офіційний Пекін зацікавлений у прискоренні переговорів, попри те, що це питання поки гальмується.

Нещодавно радник глави Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков офіційно підтвердив, що газогін дійсно буде у центрі уваги Сі та Путіна під час запланованих перемовин.

Ми налаштовані серйозно його обговорити. Я вважаю, що цю тему лідери детально обговорять, — запевняв Ушаков російських пропагандистів.

Згідно з даними Bloomberg, розв'язання цього питання залежить безпосередньо від Сі.

Станом на сьогодні не має жодних доказів того, що Путін зможе легко добитися своєї мети.

