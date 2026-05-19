Путин планирует обсудить с Си проект газопровода в Китай

Согласно данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин, который 19 мая отправляется в Пекин для проведения переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, намерен детально обсудить проект газопровода в Китай "Сила Сибири-2".
Главные тезисы
- Путин рассчитывает на усиление торговли с Китаем.
- Однако пока Си не спешит соглашаться на предложения Путина.
Зачем Путин летит к Си — данные инсайдеров
По словам анонимных источников, диктатор питает надежду на то, что "шторм" на энергетических рынках, который начался из-за войны на Ближнем Востоке, заставит Си пересмотреть свои позиции.
Путин рассчитывает, что Си проявит большую гибкость в переговорах по контракту на цены на газ для проекта газопровода "Сила Сибири-2".
Один из инсайдеров заявил журналистам, что официальный Пекин заинтересован в ускорении переговоров, несмотря на то, что этот вопрос пока тормозится.
Недавно советник главы Кремля по внешней политике Юрий Ушаков официально подтвердил, что газопровод действительно будет в центре внимания Си и Путина во время запланированных переговоров.
Согласно данным Bloomberg, решение этого вопроса зависит напрямую от Си.
На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что Путин сможет легко добиться своей цели.
