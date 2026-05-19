Согласно данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин, который 19 мая отправляется в Пекин для проведения переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, намерен детально обсудить проект газопровода в Китай "Сила Сибири-2".

Зачем Путин летит к Си — данные инсайдеров

По словам анонимных источников, диктатор питает надежду на то, что "шторм" на энергетических рынках, который начался из-за войны на Ближнем Востоке, заставит Си пересмотреть свои позиции.

Путин рассчитывает, что Си проявит большую гибкость в переговорах по контракту на цены на газ для проекта газопровода "Сила Сибири-2".

Один из инсайдеров заявил журналистам, что официальный Пекин заинтересован в ускорении переговоров, несмотря на то, что этот вопрос пока тормозится.

Недавно советник главы Кремля по внешней политике Юрий Ушаков официально подтвердил, что газопровод действительно будет в центре внимания Си и Путина во время запланированных переговоров.

Мы настроены серьезно его обсудить. Я считаю, что эту тему лидеры подробно обсудят, — уверял Ушаков российских пропагандистов.

Согласно данным Bloomberg, решение этого вопроса зависит напрямую от Си.