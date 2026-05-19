Путин планирует обсудить с Си проект газопровода в Китай
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин планирует обсудить с Си проект газопровода в Китай

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин, который 19 мая отправляется в Пекин для проведения переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, намерен детально обсудить проект газопровода в Китай "Сила Сибири-2".

Главные тезисы

  • Путин рассчитывает на усиление торговли с Китаем.
  • Однако пока Си не спешит соглашаться на предложения Путина.

Зачем Путин летит к Си — данные инсайдеров

По словам анонимных источников, диктатор питает надежду на то, что "шторм" на энергетических рынках, который начался из-за войны на Ближнем Востоке, заставит Си пересмотреть свои позиции.

Путин рассчитывает, что Си проявит большую гибкость в переговорах по контракту на цены на газ для проекта газопровода "Сила Сибири-2".

Один из инсайдеров заявил журналистам, что официальный Пекин заинтересован в ускорении переговоров, несмотря на то, что этот вопрос пока тормозится.

Недавно советник главы Кремля по внешней политике Юрий Ушаков официально подтвердил, что газопровод действительно будет в центре внимания Си и Путина во время запланированных переговоров.

Мы настроены серьезно его обсудить. Я считаю, что эту тему лидеры подробно обсудят, — уверял Ушаков российских пропагандистов.

Согласно данным Bloomberg, решение этого вопроса зависит напрямую от Си.

На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что Путин сможет легко добиться своей цели.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Си Цзиньпин заявил, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину — инсайдеры
Си признал, что война идет не по плану Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Власти РФ подтвердили атаку сотен украинских дронов — видео
"Бавовна" в России 19 мая - подробности и видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?