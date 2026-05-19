Украинские воины поразили НПЗ и НПС на территории России

19 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что удалось успешно атаковать НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3", которые находятся в стране-агрессорке РФ.
Главные тезисы
- Украинские воины уже анонсировали новые операции на территории врага, а также ВОТ.
- Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Новые дипстрайки Украины — какие результаты
Как сообщает Генштаб ВСУ, вчера подразделения украинских войск успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижнегородская обл. РФ).
Официально подтверждено, что в результате мощного удара на территории предприятия вспыхнул пожар — масштабы последствий выясняются.
Что важно понимать, НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране-агрессорке.
Кроме того, подтверждено поражение нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3". Она находится в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ.
По словам украинских воинов, степень нанесенного ущерба уточняется.
