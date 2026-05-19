Украинские воины поразили НПЗ и НПС на территории России
Украинские воины поразили НПЗ и НПС на территории России

Новые дипстрайки Украины - какие результаты
19 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что удалось успешно атаковать НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3", которые находятся в стране-агрессорке РФ.

  • Украинские воины уже анонсировали новые операции на территории врага, а также ВОТ.
  • Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты

Как сообщает Генштаб ВСУ, вчера подразделения украинских войск успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижнегородская обл. РФ).

Официально подтверждено, что в результате мощного удара на территории предприятия вспыхнул пожар — масштабы последствий выясняются.

Что важно понимать, НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране-агрессорке.

Мощность переработки составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее, используемое для обеспечения нужд российских оккупационных войск.

Кроме того, подтверждено поражение нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3". Она находится в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ.

По словам украинских воинов, степень нанесенного ущерба уточняется.

Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры для снижения военно-экономического потенциала врага и полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — подчеркивают в Генштабе ВСУ.

