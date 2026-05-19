ЗСУ рознесли командно-спостережний пункт і понтонно-мостові переправи армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 18 травня Сили оборони України успішно розгромили понтонно-мостові переправи та інші об’єкти російських загарбників.

Нові успіхи Сил оборони України

18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили командно-спостережний пункт противника у районі Тьоткіного (Курська обл., рф), а також його пункти управління БпЛА у районах Олександрівки Херсонської області та Біловодів на Сумщині, — йдеться в офіційній заяві Генерального штабу ЗСУ. Поширити

Ба більше, вказано що під удари українських воїнів цього разу потрапили одразу дві понтонно-мостові переправи противники — гучні вибухи лунали на ТОТ Донецької області.

Також вкотре не змогла армія РФ вберегти від атак ЗСУ зосередженнях живої сили.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтверджує ураження у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.