ЗСУ рознесли командно-спостережний пункт і понтонно-мостові переправи армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 18 травня Сили оборони України успішно розгромили понтонно-мостові переправи та інші об’єкти російських загарбників.
Головні тези:
- Гучні вибухи знову лунали в Курській області Росії.
- Також уражені зосередження живої сили ворога на Дніпровщині.
Нові успіхи Сил оборони України
Ба більше, вказано що під удари українських воїнів цього разу потрапили одразу дві понтонно-мостові переправи противники — гучні вибухи лунали на ТОТ Донецької області.
Також вкотре не змогла армія РФ вберегти від атак ЗСУ зосередженнях живої сили.
Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтверджує ураження у районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-