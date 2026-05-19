ВСУ разнесли командно-наблюдательный пункт и понтонно-мостовые переправы армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 18 мая Силы обороны Украины успешно разгромили понтонно-мостовые переправы и другие объекты российских захватчиков.
Главные тезисы
- Громкие взрывы снова раздавались в Курской области России.
- Также поражены сосредоточение живой силы врага на Днепровщине.
Новые успехи Сил обороны Украины
Более того, указано, что под удары украинских воинов на этот раз попали сразу две понтонно-мостовые переправы противники — громкие взрывы раздавались на ВОТ Донецкой области.
Также еще раз не смогла армия РФ уберечь от атак ВСУ сосредоточениях живой силы.
Генеральный штаб ВСУ официально подтверждает поражение в районах Январского Днепропетровской области и Родинского Донецкой области.
