Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 18 мая Силы обороны Украины успешно разгромили понтонно-мостовые переправы и другие объекты российских захватчиков.

18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Теткиного (Курская обл., рф), а также его пункты управления БпЛА в районах Александровки Херсонской области и Беловодов Сумской области, — сказано в официальном заявлении Генерального штаба ВСУ.

Более того, указано, что под удары украинских воинов на этот раз попали сразу две понтонно-мостовые переправы противники — громкие взрывы раздавались на ВОТ Донецкой области.

Также еще раз не смогла армия РФ уберечь от атак ВСУ сосредоточениях живой силы.

Генеральный штаб ВСУ официально подтверждает поражение в районах Январского Днепропетровской области и Родинского Донецкой области.