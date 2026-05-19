ВСУ разнесли командно-наблюдательный пункт и понтонно-мостовые переправы армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ разнесли командно-наблюдательный пункт и понтонно-мостовые переправы армии РФ

Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 18 мая Силы обороны Украины успешно разгромили понтонно-мостовые переправы и другие объекты российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Громкие взрывы снова раздавались в Курской области России.
  • Также поражены сосредоточение живой силы врага на Днепровщине.

Новые успехи Сил обороны Украины

18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Теткиного (Курская обл., рф), а также его пункты управления БпЛА в районах Александровки Херсонской области и Беловодов Сумской области, — сказано в официальном заявлении Генерального штаба ВСУ.

Более того, указано, что под удары украинских воинов на этот раз попали сразу две понтонно-мостовые переправы противники — громкие взрывы раздавались на ВОТ Донецкой области.

Также еще раз не смогла армия РФ уберечь от атак ВСУ сосредоточениях живой силы.

Генеральный штаб ВСУ официально подтверждает поражение в районах Январского Днепропетровской области и Родинского Донецкой области.

Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — подчеркивают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Эстонские истребители впервые уничтожили "заблудившийся" дрон
ПВО Эстонии заявило о сбитии воздушной цели
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили НПЗ и НПС на территории России
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Украины - какие результаты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая стратегия Украины в войне с Россией оказалась действительно успешной
Украина возвращает войну на территорию агрессора

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?