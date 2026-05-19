Новая стратегия Украины в войне с Россией оказалась действительно успешной

Немецкий журналист и аналитик Пол Хокенос обращает внимание на то, что Украина выбрала новую стратегию в войне против России — речь идет о мощных дальнобойных ударах по территории страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Украина работает над стратегической нейтрализацией вражеских объектов.
- Стратегия дальнобойной асимметричной войны позволяет активно ослаблять РФ без потерь в живой силе.
Украина возвращает войну на территорию агрессора
Как отметил Пол Хокенос, еще в 2025 году украинский лидер Владимир Зеленский де-факто объявил новую концепцию войны — возвращение ее в Россию.
Как оказалось, это были не пустые слова, ведь уже долгое время Силы обороны Украины делают все возможное для стратегической нейтрализации объектов на территории врага.
Таким образом, удается реализовывать сразу несколько важных задач. Одна из них заключается в том, чтобы минимизировать потери живой силы в наступательных операциях.
По убеждению эксперта, именно стратегия дальнобойной асимметричной войны позволяет быстро ослаблять уже расшатанную российскую экономику, а также активно уничтожать вражеское военное производство.
Еще одна важная цель таких атак — напоминание россиянам о том, что война — это не где-то далеко, в другой стране, как им казалось много лет подряд: война возвращается в Россию.
