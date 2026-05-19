Нова стратегія України у війні з Росією виявилася дійсно успішною

Німецький журналіст та аналітик Пол Хокенос звертає увагу на те, що Україна обрала нову стратегію у війні проти Росії — йдеться про потужні далекобійні удари по території країни-агресорки.
Головні тези:
- Україна працює над стратегічною нейтралізацією ворожих об’єктів.
- Стратегія далекобійної асиметричної війни дає можливість активно ослаблювати РФ без втрат у живій силі.
Україна повертає війну на територію агресора
Як зазначив Пол Хокенос, ще у 2025 році український лідер Володимир Зеленський де-факто оголосив нову концепцію війни — повернення її у Росію.
Як виявилося, це були не пусті слова, адже уже тривалий час Сили оборони України роблять все можливе для "стратегічної нейтралізації" об’єктів на території ворога.
Таким чином вдається реалізовувати одразу кілька важливих завдань. Одне з них полягає в тому, щоб мінімізувати втрати живої сили в наступальних операцій.
На переконання експерта, саме стратегія далекобійної асиметричної війни дає можливість швидко послаблювати вже розхитану російську економіку, а також активно знищувати вороже військове виробництво.
Ще одна важлива ціль таких атак — нагадування росіянам про те, що війна — це не десь далеко, в іншій країні, як їм здавалося багато років поспіль — війна повертається в Росію.
