Нова стратегія України у війні з Росією виявилася дійсно успішною

Німецький журналіст та аналітик Пол Хокенос звертає увагу на те, що Україна обрала нову стратегію у війні проти Росії — йдеться про потужні далекобійні удари по території країни-агресорки.

Україна повертає війну на територію агресора

Як зазначив Пол Хокенос, ще у 2025 році український лідер Володимир Зеленський де-факто оголосив нову концепцію війни — повернення її у Росію.

Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати — саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека. Володимир Зеленський Президент України

Як виявилося, це були не пусті слова, адже уже тривалий час Сили оборони України роблять все можливе для "стратегічної нейтралізації" об’єктів на території ворога.

Таким чином вдається реалізовувати одразу кілька важливих завдань. Одне з них полягає в тому, щоб мінімізувати втрати живої сили в наступальних операцій.

На переконання експерта, саме стратегія далекобійної асиметричної війни дає можливість швидко послаблювати вже розхитану російську економіку, а також активно знищувати вороже військове виробництво.