Первая украинская КАБ "Вирівнювач" — новые подробности от разработчиков

Как удалось узнать журналистам, новую украинскую управляемую авиабомбу (КАБ) назвали "Вирівнювач". По словам разработчиков, ее стоимость примерно втрое ниже американских JDAM-ER.
Главные тезисы
- Разработка украинских управляемых авиационных бомб (КАБ) длилась 17 месяцев.
- Подготовка к применению оружия занимает не больше 30 минут.
Украинская КАБ "Вирівнювач" — что о ней известно
По словам разработчиков, первую отечественную бомбу разработали с высокоточной системой наведения и совместимостью с украинскими самолетами и системами.
Ее можно запускать с украинских F-16 и Mirage, несмотря на это, для применения требуется дополнительная сертификация.
Кроме того, указано, что КАБ имеет современные алгоритмы наведения, гарантирующие лучшую точность.
В Brave1 официально подтвердили журналистам, что "Вирівнювач" стоит примерно втрое дешевле американской Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER).
Эту бомбу можно использовать независимо от погодных условий или времени суток.
Более того, указано, что подготовка к применению оружия не забирает более получаса.
18 мая глава Минобороны Михаила Федорова официально подтвердил, что прямо сейчас украинские пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.
