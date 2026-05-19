Первая украинская КАБ "Вирівнювач" — новые подробности от разработчиков
Источник:  Business Insider

Как удалось узнать журналистам, новую украинскую управляемую авиабомбу (КАБ) назвали "Вирівнювач". По словам разработчиков, ее стоимость примерно втрое ниже американских JDAM-ER.

Главные тезисы

  • Разработка украинских управляемых авиационных бомб (КАБ) длилась 17 месяцев.
  • Подготовка к применению оружия занимает не больше 30 минут.

Украинская КАБ "Вирівнювач" — что о ней известно

По словам разработчиков, первую отечественную бомбу разработали с высокоточной системой наведения и совместимостью с украинскими самолетами и системами.

Ее можно запускать с украинских F-16 и Mirage, несмотря на это, для применения требуется дополнительная сертификация.

Кроме того, указано, что КАБ имеет современные алгоритмы наведения, гарантирующие лучшую точность.

В Brave1 официально подтвердили журналистам, что "Вирівнювач" стоит примерно втрое дешевле американской Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER).

Эту бомбу можно использовать независимо от погодных условий или времени суток.

Более того, указано, что подготовка к применению оружия не забирает более получаса.

18 мая глава Минобороны Михаила Федорова официально подтвердил, что прямо сейчас украинские пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения целей на десятки километров вглубь после запуска, — заявил министр.

