Китай подготовил группу российских военных для войны против Украины — инсайдеры

Как удалось узнать анонимным источникам СМИ, несколько месяцев назад 200 российских военнослужащих прошли подготовку непосредственно в Китае. Что важно понимать, часть из них потом вернулась воевать против Украины.

Китай продолжает помогать России вести войну против Украины

По словам анонимных источников, речь идет о секретных учебных занятиях, в ходе которых российские солдаты совершенствовали свои умения в использовании дронов.

Более того, КНР и РФ даже подписали специальное соглашение в Пекине — это произошло еще 2 июля 2025 года.

В нем было указано, что около 200 российских военнослужащих пройдут подготовку на военных объектах, в том числе в Пекине и восточном городе Нанкин.

Как утверждают инсайдеры, такое количество военных впоследствии прошло подготовку в КНР.

Кроме того, предполагалось, что сотни китайских военнослужащих пройдут обучение на военных объектах в России.

По словам журналистов, в министерствах обороны России и Китая не ответили на запросы о комментариях по поводу этой информации.