19 мая российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай, в рамках которого он запланировал встречу с главой страны Си Цзиньпином. В центре их внимания было усиление всестороннего сотрудничества между Москвой и Пекином. Что важно понимать, КНР является одной из главных союзниц России в войне против Украины, хотя публично продолжает это отрицать.

Путин совершил 25-й визит в Китай

Глава КНР заявил, что считает отношения с Россией "островком покоя среди хаоса".

Кроме того, Си цинично начал жаловаться Путину, что "односторонние гегемонистские тенденции процветают".

На этом фоне лидер Китая призвал своего визави усилить "всестороннюю стратегическую координацию" между Москвой и Пекином.

Си Цзиньпин также начал утверждать, что рассчитывает на "скорейшее завершение" войны на Ближнем Востоке, особенно после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По убеждению главы КНР, это позволит сократить сбои в энергоснабжении, цепях поставок и торговли.

В напряженной ситуации на международной арене тесная связь России и Китая особенно востребована... Наше сотрудничество во внешнеполитических делах — один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Владимир Путин Российский диктатор

Более того, глава Кремля начал цинично врать, что он отстаивает уважение к суверенитету и демократии.

Путин не упомянул тот факт, что уже более 12 лет ведет захватническую войну против Украины.

Российский диктатор также успел напроситься на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, который должен пройти в ноябре 2026 года.