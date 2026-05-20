Украина разнесла вдребезги 5 пунктов управления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина разнесла вдребезги 5 пунктов управления армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, 19 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять пунктов управления, три района сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1547 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 250 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 20 мая 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 352 070 (+920) человек,

  • танков — 11 943 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 586 (+2) ед,

  • артиллерийских систем — 42 400 (+60) ед,

  • РСЗО — 1 795 (+3) ед,

  • средств ПВО — 1 388 (+2) ед,

  • наземных робототехнических комплексов — 1 432 (+6) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 301 072 (+1 873) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 97 868 (+268) ед,

  • специальной техники — 4 206 (+4) ед.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 100 авиационных ударов, сбросил 289 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9168 дронов-камикадзе и произвел 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горит Кстовский НПЗ после атаки дронов — видео
"Бавовна" в России 20 мая - подробности и видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО уничтожила и подавила131 цель во время воздушного нападения РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры Путина и Си — известны первые подробности
Путин и Си

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?