Украина разнесла вдребезги 5 пунктов управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, 19 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять пунктов управления, три района сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1547 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 250 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 20 мая 2026 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 352 070 (+920) человек,
танков — 11 943 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 24 586 (+2) ед,
артиллерийских систем — 42 400 (+60) ед,
РСЗО — 1 795 (+3) ед,
средств ПВО — 1 388 (+2) ед,
наземных робототехнических комплексов — 1 432 (+6) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 301 072 (+1 873) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 97 868 (+268) ед,
специальной техники — 4 206 (+4) ед.
Кроме того, применил 9168 дронов-камикадзе и произвел 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.
