Сырский анонсировал создание трех смен военных для ротаций

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Силах обороны Украины есть возможности организовать три смены военнослужащих. По его словам, это позволит проводить постоянные ротации через каждые два месяца.

Сырский рассказал о своих новых планах

По словам главкома, он и его команда посчитали количество личного состава, которые находятся в бригадах в среднем на позициях и наличие личного состава, заведенного в район операции (наземной — ред.).

Там большое количество военнослужащих, которые находятся в районах боевых действий… У нас есть все условия создать три смены и обеспечить подготовку той смены, которая будет идти на замену по ротации. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он также четко дал понять, что регулярно будут производиться проверки того, как происходят ротации.

Александр Сырский официально подтвердил, что он уже выбрал конкретную дату — 15 число каждого месяца: именно тогда будет осуществляться контроль проведения ротации.