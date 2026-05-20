Сырский анонсировал создание трех смен военных для ротаций
Источник:  Милитарный

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Силах обороны Украины есть возможности организовать три смены военнослужащих. По его словам, это позволит проводить постоянные ротации через каждые два месяца.

Главные тезисы

  • Сырский напомнил, что ротация - сложный процесс.
  • В общем, речь идет о военной операции, которая предусматривает определенные риски.

По словам главкома, он и его команда посчитали количество личного состава, которые находятся в бригадах в среднем на позициях и наличие личного состава, заведенного в район операции (наземной — ред.).

Там большое количество военнослужащих, которые находятся в районах боевых действий… У нас есть все условия создать три смены и обеспечить подготовку той смены, которая будет идти на замену по ротации.

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он также четко дал понять, что регулярно будут производиться проверки того, как происходят ротации.

Александр Сырский официально подтвердил, что он уже выбрал конкретную дату — 15 число каждого месяца: именно тогда будет осуществляться контроль проведения ротации.

Вот, например, сейчас работают группы офицеров, которые проверяют, как были в бригадах проведены учет военнослужащих, которые находятся на позициях на переднем плане, как учтенный срок их нахождения. То есть, сейчас нужно все уточнить и разобраться с теми людьми, которые будут идти им на замену и создать систему контроля, — пояснил Сырский.

