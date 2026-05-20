Сырский анонсировал создание трех смен военных для ротаций

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Силах обороны Украины есть возможности организовать три смены военнослужащих. По его словам, это позволит проводить постоянные ротации через каждые два месяца.
Главные тезисы
- Сырский напомнил, что ротация - сложный процесс.
- В общем, речь идет о военной операции, которая предусматривает определенные риски.
Сырский рассказал о своих новых планах
По словам главкома, он и его команда посчитали количество личного состава, которые находятся в бригадах в среднем на позициях и наличие личного состава, заведенного в район операции (наземной — ред.).
Он также четко дал понять, что регулярно будут производиться проверки того, как происходят ротации.
Александр Сырский официально подтвердил, что он уже выбрал конкретную дату — 15 число каждого месяца: именно тогда будет осуществляться контроль проведения ротации.
