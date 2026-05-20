СБУ зафиксировала повышенный радиационный фон на обломках ракеты РФ

20 мая официально стало известно, что контрразведка и следователи Службы безопасности обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую российские оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона “Герань-2” во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля 2026 года.

Что известно о новой находке СБУ

По словам представителей спецслужбы, они обнаружили фрагменты ракеты Р-60 класса "воздух-воздух" — ее нашли возле поселка Камка Черниговской области.

Что важно понимать, враг их применяет во время массированных атак для уничтожения украинских самолетов и вертолетов, перехватывающих вражеские БПЛА.

Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что значительно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека.

СБУ, ГСЧС и СОУ привели боевую часть ракеты в безопасное состояние, а также перевезли на место хранения радиоактивных отходов.

В рамках подробных исследований стало известно, что в состав боевой части российской ракеты входят элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.

Поскольку обедненный уран крайне токсичным и радиоактивным — украинцы должны быть особенно осторожны в случае обнаружения обломков БпЛА, ракет или других боеприпасов.

Что важно понимать, наиболее серьезную угрозу для гражданских представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, ведь они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающую среду.