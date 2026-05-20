Украина смогла остановить работу Московского НПЗ

Согласно данным анонимных источников Reuters, Московский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти после мощных атак Сил обороны Украины в воскресенье, 17 мая.
Главные тезисы
- Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) – предприятие нефтеперерабатывающей промышленности России.
- Он ежегодно перерабатывает около 11 млн. тонн нефти.
Московский НПЗ не выдержал натиска Украины
Как удалось узнать анонимным источникам, повреждения от дроновой атаки не были критичными.
Несмотря на это, указано, что власти РФ все же решили остановить работу превентивно с целью минимизации рисков.
Инсайдеры СМИ обращают внимание на то, что перезапуск завода может потратить еще несколько дней.
Что важно понимать, Московский НПЗ является частью компании "Газпром Нефть" (дочерняя компания российского монополиста "Газпрома").
Как уже упоминалось ранее, Украина совершила воздушную атаку на Москву и область в ночь на 17 мая. Россияне жаловались на множество громких взрывов.
Что важно понимать, это был самый масштабный дипстрайк по Москве и области с начала войны.
СБУ и СОУ били по технопарку "Элма" в Зеленограде, Солнечногорской наливной станции в селе Дурыкино, аэропорту Шереметьево и Московскому НПЗ.
Кроме того, известно, что Разянский НПЗ также не смог выдержать украинских атак — сейчас он не работает.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-