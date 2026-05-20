Украина смогла остановить работу Московского НПЗ

Согласно данным анонимных источников Reuters, Московский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти после мощных атак Сил обороны Украины в воскресенье, 17 мая.

Московский НПЗ не выдержал натиска Украины

Как удалось узнать анонимным источникам, повреждения от дроновой атаки не были критичными.

Несмотря на это, указано, что власти РФ все же решили остановить работу превентивно с целью минимизации рисков.

Инсайдеры СМИ обращают внимание на то, что перезапуск завода может потратить еще несколько дней.

Что важно понимать, Московский НПЗ является частью компании "Газпром Нефть" (дочерняя компания российского монополиста "Газпрома").

Как уже упоминалось ранее, Украина совершила воздушную атаку на Москву и область в ночь на 17 мая. Россияне жаловались на множество громких взрывов.

Что важно понимать, это был самый масштабный дипстрайк по Москве и области с начала войны.

СБУ и СОУ били по технопарку "Элма" в Зеленограде, Солнечногорской наливной станции в селе Дурыкино, аэропорту Шереметьево и Московскому НПЗ.