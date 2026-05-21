Сызранский НПЗ пылает после атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Сызранский НПЗ пылает после атаки дронов — видео

НПЗ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Самарской области РФ в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе.

Главные тезисы

  • Сызранский НПЗ вспыхнул после атаки дронов в Самарской области РФ, что привело к пожару на объекте.
  • Видео очевидцев и подтверждение Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины свидетельствуют об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе.

Новая "бавовна": в Сызрани горит НПЗ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ночью в соцсетях предостерег жителей «о беспилотной опасности», а в 4:30 проинформировал о закрытии воздушного пространства на всех высотах области и введении на ее территории режима «Ковёр».

После анализа видео очевидцев ASTRA подтвердила, что в результате атаки БПЛА загорелся НПЗ в городе Сызрань Самарской области.

Отмечается, что над промзоной взвивается черный дым.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил пожар на НПЗ в Сызрани.

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящем в структуру ПАО "Роснефть". Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и т.д. В год СНПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 18 апреля поразили четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации, в том числе НПЗ «Сызранский» в Самарской области РФ, где были зафиксированы пожары.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горит Кстовский НПЗ после атаки дронов — видео
"Бавовна" в России 20 мая - подробности и видео
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина смогла остановить работу Московского НПЗ
Московский НПЗ не выдержал натиска Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ объявили о поражении НПЗ "ЛУКойл-Нижегородоргсинтез" в РФ
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Украины - какие результаты поражения

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?