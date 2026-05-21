Сызранский НПЗ пылает после атаки дронов — видео

В Самарской области РФ в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе.

Новая "бавовна": в Сызрани горит НПЗ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ночью в соцсетях предостерег жителей «о беспилотной опасности», а в 4:30 проинформировал о закрытии воздушного пространства на всех высотах области и введении на ее территории режима «Ковёр».

После анализа видео очевидцев ASTRA подтвердила, что в результате атаки БПЛА загорелся НПЗ в городе Сызрань Самарской области.

Отмечается, что над промзоной взвивается черный дым.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил пожар на НПЗ в Сызрани.

АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящем в структуру ПАО "Роснефть". Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и т.д. В год СНПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 18 апреля поразили четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации, в том числе НПЗ «Сызранский» в Самарской области РФ, где были зафиксированы пожары.