ВСУ объявили о поражении НПЗ "ЛУКойл-Нижегородоргсинтез" в РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 19 мая и ночью 20 мая подразделения Сил обороны Украины совершили мощные атаки на ряд важных военных целей российских захватчиков.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты поражения

Как отметил Генштаб ВСУ, в этот раз под удары Сил обороны попала установка первичной переработки нефти АВТ-6.

В результате этого масштабный пожар охватил НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез", который находится в районе населенного пункта Кстово Нижегородской области РФ.

По результатам поражения нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в Семибратово (Ярославская обл., РФ) предварительно подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 000 м³.

Украинские воины обращают внимание на то, что эта станция является важным элементом системы транспортировки российской нефтей.

Более того, указано, что она привлечена к обеспечению военно-промышленной инфраструктуры страны-агрессорки.

Не смог враг уберечь и собственные пункты управления в Соледаре Донецкой области, командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского Донецкой области.

Силы обороны Украины также атаковали пункты управления БпЛА армии РФ в районах Поддубного и Перестройки Донецкой области, Гуляйполя Запорожской области, а также Елизаветовки Курской области РФ.

Кроме того, нанесены поражения по сосредоточениям живой силы врага в районе Новоукраинки Запорожской области и в Мирном, Снежном и городе Донецк Донецкой области.