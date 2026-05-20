ЗСУ оголосили про ураження НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 19 травня та вночі 20 травня підрозділи Сил оборони України здійснили потужні атаки на низку важливих військових цілей російських загарбників.

Нові діпстрайки України — які результати ураження

Як зазначив Генштаб ЗСУ, цього разу під удари Сили оборони потрапила установку первинної переробки нафти АВТ-6.

Внаслідок цього масштабна пожежа охопила НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез", що знаходиться у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ.

За результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., рф) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об'ємом 140 000 м³.

Українські воїни звертають увагу на те, що ця станція є важливим елементом системи транспортування російської нафт.

Ба більше, вказано, що вона залучена до забезпечення військово-промислової інфраструктури країни-агресорки.

Не зміг ворог вберегти і власні пункти управління у Соледарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині.

Також Сили оборони України атакували пункти управління БпЛА армії РФ у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області РФ.

Окрім того, завдано уражень по зосередженнях живої сили ворога у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині.