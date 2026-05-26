Україна зупинила НПЗ “Сызранский” і уразила командні пункти армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно звітує, що Сили оборони України рознесли вщент командні пункти, а також логістику російських загарбників. Ба більше, офіційно підтверджено зупинку роботи НПЗ “Сызранский”.

Генштаб оголосив про нові успіхи українських військ

Цього разу під потужні удари Сил оборони потрапили командний пункт армії РФ на Донеччині, а також пункт управління полку на Запоріжжі.

Ба більше, не змогли російські загарбники вберегти від українськи атак пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки та Новогродівки на ТОТ.

Також уражено склад БпЛА противника та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що вдалося “впалювати” залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого Донецької області.

За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу "Сызранский" (Сизрань, Самарська обл., рф), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року.

Окрім того, наголошується, що на лінійній виробничо-диспетчерській станціяї(ЛВДС) "Ярославль", яка потрапила під удар 25 травня, пошкоджено обладнання та резервуари.