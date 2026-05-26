Україна зупинила НПЗ “Сызранский” і уразила командні пункти армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна зупинила НПЗ “Сызранский” і уразила командні пункти армії РФ

Генштаб ЗСУ
Генштаб оголосив про нові успіхи українських військ
Read in English

Генеральний штаб ЗСУ офіційно звітує, що Сили оборони України рознесли вщент командні пункти, а також логістику російських загарбників. Ба більше, офіційно підтверджено зупинку роботи НПЗ “Сызранский”.

Головні тези:

  • Атаку на  НПЗ “Сызранский” українські воїни здійснили ще 21 травня.
  • Сили оборони України уже анонсували нові операції проти російських загарбників.

Генштаб оголосив про нові успіхи українських військ

Цього разу під потужні удари Сил оборони потрапили командний пункт армії РФ на Донеччині, а також пункт управління полку на Запоріжжі.

Ба більше, не змогли російські загарбники вберегти від українськи атак пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки та Новогродівки на ТОТ.

Також уражено склад БпЛА противника та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що вдалося “впалювати” залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого Донецької області.

За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу “Сызранский” (Сизрань, Самарська обл., рф), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року.

Окрім того, наголошується, що на лінійній виробничо-диспетчерській станціяї(ЛВДС) "Ярославль", яка потрапила під удар 25 травня, пошкоджено обладнання та резервуари.

Також україснькі воїни заявили про ураження ворожої радіолокаційної станції 1Л125 “Ніобій-СВ” (Ярськ, Луганська обл.) — це сталося ще 24 травня.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Києву 24 травня — кількість загиблих зросла до трьох осіб
Поліція Києва
Атака РФ на Київ 24 травня - зросла кількість жертв
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін передав Трампу попередження про посилення атак на Київ
Путін знову нагамається залякати Україну та світ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це ознака відчаю". Пані посол ЄС в Україні публічно висміяла Путіна
Катаріна Матернова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?