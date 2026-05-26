Удар Росії по Києву 24 травня — кількість загиблих зросла до трьох осіб

Станом на ранок 26 травня відомо, що кількість жертв недільної атаки Росії на столицю Україну зросла до трьох. Про це повідомляє Поліція Києва.
Головні тези:
- Загалом у Києві постраждали 86 цивільних.
- У стаціонарах міських лікарень перебуває 21 потерпілий, зокрема 2 дітей.
Атака РФ на Київ 24 травня — зросла кількість загиблих
За словами поліцейських, у межах проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини.
За попередніми даними, вони можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі — жінка вважається безвісно зниклою.
Вранці 25 травня міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий, серед них — двоє дітей.
Загалом по Україні через російські удари 24 травня постраждалаи понад 100 цивільних.
Також повідомлялося, що в Київській області загинули двоє мирних мешканців регіону.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-