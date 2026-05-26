Удар Росії по Києву 24 травня — кількість загиблих зросла до трьох осіб
Станом на ранок 26 травня відомо, що кількість жертв недільної атаки Росії на столицю Україну зросла до трьох. Про це повідомляє Поліція Києва.

Головні тези:

  • Загалом у Києві постраждали 86 цивільних.
  • У стаціонарах міських лікарень перебуває 21 потерпілий, зокрема 2 дітей. 

Атака РФ на Київ 24 травня — зросла кількість загиблих

Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня збільшилась до трьох осіб, — йдеться в офіційній заяві Поліції Києва.

За словами поліцейських, у межах проведення аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини.

За попередніми даними, вони можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі — жінка вважається безвісно зниклою.

Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу, — наголошує Поліція Києва.

Вранці 25 травня міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий, серед них — двоє дітей.

Усього в Києві постраждали 86 людей, — додав мер.

Загалом по Україні через російські удари 24 травня постраждалаи понад 100 цивільних.

Також повідомлялося, що в Київській області загинули двоє мирних мешканців регіону.

