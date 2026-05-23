Для російського народу війна гряде, війна вдома — глава розвідки Естонії
Категорія
Україна
Дата публікації

Для російського народу війна гряде, війна вдома — глава розвідки Естонії

Каупо Розін
Read in English
Джерело:  CNN

Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін дійшов висновку, що вже незабаром російський диктатор Володимир Путін втратить можливість вести переговори "з позиції сили", адже війна проти України вийшла з-під його контролю.

Головні тези:

  • Путін не може ігнорувати не лише провали армії РФ на полі бою, але й економічні труднощі.
  • Потужні діпстрайки України змусили росіян прокинутися та зрозуміти, що війна повертається до них.

Путін більше не має козирів у війні проти України

На переконання глави естонської розвідки, глава Кремля та його оточення врешті-решт почали усвідомлювати, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, насамперед для армії РФ.

Розін також зазначив, що довготривалі бойові дії більше виснажать Росію, ніж Україну, тому затягувати війну для Москви просто не має сенсу.

Я більше не чую розмов про повну перемогу. Люди в Кремлі визнають, що ситуація на українському полі бою складається не дуже добре, — додав він.

Що також цікаво, Путін більше не говорить публічно про тотальну перемогу над Україною, а також почав натякати, що бойові дії наближаються до свого завершення.

Важливу роль у всіх цих процесах зіграло саме те, що Сили оборони України почали повертати війну додому — безпосередньо в Росію.

Для російського народу війна гряде, війна вдома, — наголосив глава Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ уразила воєнне підприємство РФ за 1700 км від кордону — відео
Володимир Зеленський
СБУ провела нову успішну операцію
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ атакували траурну колону — загинув чоловік, 9 потерпілих
Сумська ОВА
Атака РФ на траурну колону в Сумах - що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Лідер Угорщини Мадяр відшукав дешеву заміну російському газу
Мадяр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?