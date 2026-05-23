Для російського народу війна гряде, війна вдома — глава розвідки Естонії

Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін дійшов висновку, що вже незабаром російський диктатор Володимир Путін втратить можливість вести переговори "з позиції сили", адже війна проти України вийшла з-під його контролю.

Путін більше не має козирів у війні проти України

На переконання глави естонської розвідки, глава Кремля та його оточення врешті-решт почали усвідомлювати, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, насамперед для армії РФ.

Розін також зазначив, що довготривалі бойові дії більше виснажать Росію, ніж Україну, тому затягувати війну для Москви просто не має сенсу.

Я більше не чую розмов про повну перемогу. Люди в Кремлі визнають, що ситуація на українському полі бою складається не дуже добре, — додав він.

Що також цікаво, Путін більше не говорить публічно про тотальну перемогу над Україною, а також почав натякати, що бойові дії наближаються до свого завершення.

Важливу роль у всіх цих процесах зіграло саме те, що Сили оборони України почали повертати війну додому — безпосередньо в Росію.