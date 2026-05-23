Солдати РФ атакували траурну колону — загинув чоловік, 9 потерпілих

Близько 11:50 стало відомо, що російські загарбники вдарили ударним дроном по траурній колоні на околиці Сум. Згідно з останніми даними, загинув один чоловік.
Головні тези:
- Медики намагалися врятувати життя важкопораненого у Сумській громаді, однак не вдалося.
- Наразі відомо про 9 постраждалих. Чотирьом людям медики вже надали допомогу.
Атака РФ на траурну колону в Сумах — що відомо
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки ворожої атаки.
Григоров також попередив містян, що загроза повторних атак з боку армії РФ все ще зберігається.
Згодом стало відомо, що медики борються за життя важкопораненого у Сумській громаді — проводяться реанімаційні заходи.
Він також додав, що наразі встановлюється особа загиблого.
