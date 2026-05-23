Солдати РФ атакували траурну колону — загинув чоловік, 9 потерпілих
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ атакували траурну колону — загинув чоловік, 9 потерпілих

Сумська ОВА
Атака РФ на траурну колону в Сумах - що відомо

Близько 11:50 стало відомо, що російські загарбники вдарили ударним дроном по траурній колоні на околиці Сум. Згідно з останніми даними, загинув один чоловік.

Головні тези:

  •  Медики намагалися врятувати життя важкопораненого у Сумській громаді, однак не вдалося.
  • Наразі відомо про 9 постраждалих. Чотирьом людям медики вже надали допомогу.

Атака РФ на траурну колону в Сумах — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина — у важкому стані.

Олег Григоров

Олег Григоров

Глава Сумської ОВА

За його словами, наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки ворожої атаки.

Григоров також попередив містян, що загроза повторних атак з боку армії РФ все ще зберігається.

Згодом стало відомо, що медики борються за життя важкопораненого у Сумській громаді — проводяться реанімаційні заходи.

На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя… — заявив Григоров.

Він також додав, що наразі встановлюється особа загиблого.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська розгромили 9 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти вбили 4 цивільних на Херсонщині та Харківщині
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Херсонську та Харківську області
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ уразила воєнне підприємство РФ за 1700 км від кордону — відео
Володимир Зеленський
СБУ провела нову успішну операцію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?