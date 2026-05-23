Солдати РФ атакували траурну колону — загинув чоловік, 9 потерпілих

Близько 11:50 стало відомо, що російські загарбники вдарили ударним дроном по траурній колоні на околиці Сум. Згідно з останніми даними, загинув один чоловік.

Атака РФ на траурну колону в Сумах — що відомо

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина — у важкому стані. Олег Григоров Глава Сумської ОВА

За його словами, наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки ворожої атаки.

Григоров також попередив містян, що загроза повторних атак з боку армії РФ все ще зберігається.

Згодом стало відомо, що медики борються за життя важкопораненого у Сумській громаді — проводяться реанімаційні заходи.

На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя… — заявив Григоров.

Він також додав, що наразі встановлюється особа загиблого.