Солдаты РФ атаковали траурную колонну — погиб мужчина, 9 пострадавших

Около 11:50 стало известно, что российские захватчики ударили дроном по траурной колонне на окраине Сум. Согласно последним данным, погиб один человек.
Главные тезисы
- Медики пытались спасти жизнь тяжелораненого в Сумской общине, однако не удалось.
- Сейчас известно о 9 пострадавших. Четверым людям медики уже оказали помощь.
Атака РФ на траурную колонну в Сумах — что известно
С официальным заявлением на этот счет выступил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, выясняются все обстоятельства и последствия вражеской атаки.
Григоров также предупредил горожан, что угроза повторных атак со стороны армии РФ все еще сохраняется.
Впоследствии стало известно, что медики борются за жизнь тяжелораненого — проводятся реанимационные мероприятия.
Он также добавил, что в настоящее время устанавливается личность погибшего.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-