Солдаты РФ атаковали траурную колонну — погиб мужчина, 9 пострадавших
Сумская ОВА
Атака РФ на траурную колонну в Сумах – что известно
Около 11:50 стало известно, что российские захватчики ударили дроном по траурной колонне на окраине Сум. Согласно последним данным, погиб один человек.

Главные тезисы

  • Медики пытались спасти жизнь тяжелораненого в Сумской общине, однако не удалось.
  • Сейчас известно о 9 пострадавших. Четверым людям медики уже оказали помощь.

С официальным заявлением на этот счет выступил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. Пострадали люди. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно один человек — в тяжелом состоянии.

Олег Григоров

Глава Сумской ОВА

По его словам, выясняются все обстоятельства и последствия вражеской атаки.

Григоров также предупредил горожан, что угроза повторных атак со стороны армии РФ все еще сохраняется.

Впоследствии стало известно, что медики борются за жизнь тяжелораненого — проводятся реанимационные мероприятия.

К сожалению, в больнице умер мужчина, который получил сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне в Сумах. Медики сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь… — заявил Григоров.

Он также добавил, что в настоящее время устанавливается личность погибшего.

