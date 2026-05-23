Российские оккупанты убили 4 гражданских в Херсонской и Харьковской областях

За прошедшие сутки армия РФ продолжали атаковать разные регионы Украины. Так, в Херсонской и Харьковской областях вражеские удары унесли жизни 4 мирных жителей. Более того, еще 25 человек получили ранения.

Последствия атак России на Херсонскую и Харьковскую области

Согласно последним данным, из-за вражеского удара на Херсонщине погиб один человек, еще 20 были ранены.

Местные власти официально подтвердили, что солдаты РФ снова наносили удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 8 частных домов.

Кроме того, указано, что российские захватчики изуродовали церковь и частные автомобили.

За прошедшие сутки в Харьковской области вражеские удары унесли жизни трех мирных жителей, пострадали еще пятеро.

Согласно последним данным, в Золочеве пострадал 66-летний мужчина; в селе Пески-Радьковские получила ранения 52-летняя женщина; в поселке Кившаровка погиб 46-летний мужчина; в селе Петровка пострадал 78-летний мужчина; в Богодухове подверглась острой реакции на стресс 53-летняя женщина; а также в Гороховатке Боровской общины погибли 41-летняя женщина и 48-летний мужчина, пострадала 42-летняя женщина.

Также указано, что россияне атаковали дронами Немышлянский и Киевский районы Харькова.