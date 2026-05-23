Американские сенаторы из обеих партий требуют у Министерства обороны США не задерживать предоставление 600 миллионов долларов помощи Украине и другим союзникам в Восточной Европе.

Сенаторы США до сих пор на стороне Украины

Как удалось узнать журналистам, глава Пентагона Пит Хегсет уже получил письмо от сенаторов с требованием выделить эти средства для Киева и других союзников Штатов.

Что важно понимать, в последнее время усилились дискуссии между Конгрессом и командой Дональда Трампа по поводу решения этого вопроса.

Так, законодатели из обеих партий хотят получить от Белого дома отчет о том, что произошло с 400 миллионами долларов помощи Украине и еще 200 миллионами долларов на оборонные программы Эстонии, Латвии и Литвы.

Следует обратить внимание на то, что указанные суммы были выделены Конгрессом еще в 2025 году.

Республиканцы даже не скрывают своего возмущения из-за того, что действующая американская власть в очередной раз предает Украину и Европу.

С заявлением по этому поводу выступили сенатор-демократ Дик Дурбин и сенатор-республиканец Чак Грассли: