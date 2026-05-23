Сенат США усиливает давление на Пентагон для выделения помощи Украине

Американские сенаторы из обеих партий требуют у Министерства обороны США не задерживать предоставление 600 миллионов долларов помощи Украине и другим союзникам в Восточной Европе.
Главные тезисы
- Сенаторы хотят получить отчеты о выделении помощи Украине и другим союзникам.
- Республиканцы возмущены, что Трамп фактически снова бросает Киев на произвол судьбы.
Сенаторы США до сих пор на стороне Украины
Как удалось узнать журналистам, глава Пентагона Пит Хегсет уже получил письмо от сенаторов с требованием выделить эти средства для Киева и других союзников Штатов.
Что важно понимать, в последнее время усилились дискуссии между Конгрессом и командой Дональда Трампа по поводу решения этого вопроса.
Так, законодатели из обеих партий хотят получить от Белого дома отчет о том, что произошло с 400 миллионами долларов помощи Украине и еще 200 миллионами долларов на оборонные программы Эстонии, Латвии и Литвы.
Следует обратить внимание на то, что указанные суммы были выделены Конгрессом еще в 2025 году.
Республиканцы даже не скрывают своего возмущения из-за того, что действующая американская власть в очередной раз предает Украину и Европу.
С заявлением по этому поводу выступили сенатор-демократ Дик Дурбин и сенатор-республиканец Чак Грассли:
