Члены НАТО намерены обсудить "разочарование" Трампа

Шеф американской дипломатии Марк Рубио официально подтвердил, что во время саммита в Анкаре намерены обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа действиями НАТО.
Главные тезисы
- Глава Госдепа США подчеркнул важность предстоящего саммита НАТО как одного из ключевых в истории блока.
- Марк Рубио отметил, что США не отказываются от своих глобальных обязательств.
Трамп до сих пор злится из-за позиции НАТО
Глава Госдепа США четко дал понять, что запланированный саммит в Анкаре станет "одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО".
По словам Марко Рубио, лидеры блока будут вынуждены реагировать на "разочарование" Дональдпа Трампа реакцией Альянса на американские операции в войне против Ирана.
На этом фоне шеф американской дипломатии обратил внимание на слова Дональда Трампа по поводу введения 5 тысяч военных в Польшу.
Как отметил Рубио, США не отказывается от своих глобальных обязательств, которые они должны выполнять по развертыванию американских сил.
