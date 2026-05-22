Члены НАТО намерены обсудить "разочарование" Трампа
Источник:  The Guardian

Шеф американской дипломатии Марк Рубио официально подтвердил, что во время саммита в Анкаре намерены обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа действиями НАТО.

Главные тезисы

  • Глава Госдепа США подчеркнул важность предстоящего саммита НАТО как одного из ключевых в истории блока.
  • Марк Рубио отметил, что США не отказываются от своих глобальных обязательств.

Трамп до сих пор злится из-за позиции НАТО

Глава Госдепа США четко дал понять, что запланированный саммит в Анкаре станет "одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО".

По словам Марко Рубио, лидеры блока будут вынуждены реагировать на "разочарование" Дональдпа Трампа реакцией Альянса на американские операции в войне против Ирана.

Этот вопрос придется решать, но он не будет решен или рассмотрен сегодня. Это то, что должны обсудить лидеры.

Марко Рубио

Глава Госдепа США

На этом фоне шеф американской дипломатии обратил внимание на слова Дональда Трампа по поводу введения 5 тысяч военных в Польшу.

Как отметил Рубио, США не отказывается от своих глобальных обязательств, которые они должны выполнять по развертыванию американских сил.

Это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не наказание, это просто что-то, что продолжается, и это существовало раньше, — добавил дипломат.

