Члени НАТО збираються обговорювати "розчарування" Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Члени НАТО збираються обговорювати "розчарування" Трампа

Трамп досі лютує через позицію НАТО
Read in English
Джерело:  The Guardian

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що під час саміту в Анкарі мають намір обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа діями НАТО.

Головні тези:

  • Очільник Держдепу США підкреслив важливість майбутнього саміту НАТО як одного з ключових у історії блоку.
  • Марко Рубіо зауважив, що США не відмовляються від глобальних зобов'язань.

Трамп досі лютує через позицію НАТО

Очільник Держдепу США чітко дав зрозуміти, що заплпнований саміт в Анкарі стане "одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО".

За словами Марко Рубіо, лідери блоку будуть змушені реагувати на "розчарування" Дональдп Трампа реакцією Альянсу на американські операції у війні проти Ірану.

Це питання доведеться вирішувати, але воно не буде вирішене чи розглянуте сьогодні. Це те, що мають обговорити лідери.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

На цьому тлі шеф американської дипломатії звернув увагу на слова Дональда Трампа стосовно введення 5 тисяч військових до Польщі.

Як зазначив Рубіо, США не відмовляється від своїх глобальних зобов’язань, які вони повинні виконувати щодо розгортання американських сил.

Це постійно вимагає від нас перегляду того, де ми розміщуємо війська. Це не є покаранням, це просто щось, що триває, і це існувало раніше, — додав дипломат.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни "знищили" війська Швеції під час навчань НАТО — відео
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Чехії назвали "легку ціль" для Путіна серед країн НАТО
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Наслідки будуть руйнівними". Генсек НАТО заступився за Україну і пригрозив Путіну
Марк Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?