Члени НАТО збираються обговорювати "розчарування" Трампа

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що під час саміту в Анкарі мають намір обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа діями НАТО.
Головні тези:
- Очільник Держдепу США підкреслив важливість майбутнього саміту НАТО як одного з ключових у історії блоку.
- Марко Рубіо зауважив, що США не відмовляються від глобальних зобов'язань.
Трамп досі лютує через позицію НАТО
Очільник Держдепу США чітко дав зрозуміти, що заплпнований саміт в Анкарі стане "одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО".
За словами Марко Рубіо, лідери блоку будуть змушені реагувати на "розчарування" Дональдп Трампа реакцією Альянсу на американські операції у війні проти Ірану.
На цьому тлі шеф американської дипломатії звернув увагу на слова Дональда Трампа стосовно введення 5 тисяч військових до Польщі.
Як зазначив Рубіо, США не відмовляється від своїх глобальних зобов’язань, які вони повинні виконувати щодо розгортання американських сил.
