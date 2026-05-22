Члени НАТО збираються обговорювати "розчарування" Трампа

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що під час саміту в Анкарі мають намір обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа діями НАТО.

Трамп досі лютує через позицію НАТО

Очільник Держдепу США чітко дав зрозуміти, що заплпнований саміт в Анкарі стане "одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО".

За словами Марко Рубіо, лідери блоку будуть змушені реагувати на "розчарування" Дональдп Трампа реакцією Альянсу на американські операції у війні проти Ірану.

Це питання доведеться вирішувати, але воно не буде вирішене чи розглянуте сьогодні. Це те, що мають обговорити лідери. Марко Рубіо Глава Держдепу США

На цьому тлі шеф американської дипломатії звернув увагу на слова Дональда Трампа стосовно введення 5 тисяч військових до Польщі.

Як зазначив Рубіо, США не відмовляється від своїх глобальних зобов’язань, які вони повинні виконувати щодо розгортання американських сил.